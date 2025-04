SEIS DÉCADAS

Show de 60 anos da Globo terá Roberto Carlos, encontro de vilãs e grandes surpresas; veja

Com shows históricos, homenagem às novelas e a volta de Odete Roitman, a emissora celebra seis décadas em festa no Rio

Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2025 às 17:00

Vilãs icônicas serão relembradas em especial de aniversário Crédito: Reprodução/TV Globo

A TV Globo celebra seus 60 anos com um mega show ao vivo nesta segunda-feira (28), reunindo estrelas da música, da dramaturgia, do jornalismo e do entretenimento. A festa, que marca seis décadas da emissora líder em audiência no Brasil, será transmitida logo após o capítulo especial da novela “Vale Tudo”, em que a icônica personagem Odete Roitman retorna ao país. >

Realizado em uma arena no Rio de Janeiro, o espetáculo terá duas horas de duração, com mais de 400 artistas envolvidos. A transmissão alterna momentos ao vivo com trechos previamente gravados. Segundo Antônia Prado, a Toca, diretora artística do projeto, a proposta é celebrar o público e o impacto da televisão na vida das pessoas. “Sempre pensamos no que as pessoas querem ver e rever, de que forma podemos agradecer e comemorar com elas. O conceito de encontro, de sermos praça pública, que é tão presente na TV aberta, também estará no show”, explicou.>

Atrações do Show de 60 Anos da Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

Entre as atrações musicais confirmadas estão nomes consagrados da música brasileira, como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho, Sandy & Jr., Chitãozinho & Xororó, Xuxa, Angélica, Lulu Santos, Fafá de Belém, Daniel e Péricles. Todos se apresentarão em colaborações inéditas, celebrando os momentos musicais mais marcantes das seis décadas da emissora. Também subirão ao palco IZA, Ana Castela, Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Zezé Di Camargo & Luciano, Lauana Prado, João Gomes, Joelma, MC Cabelinho, As Frenéticas, Negra Li, Roupa Nova, Alexandre Pires e Paulinho da Viola.>

O evento ainda prestará homenagem à trajetória da Globo no jornalismo, esporte e teledramaturgia. Um dos momentos mais aguardados será a recriação da cidade cenográfica de “Roque Santeiro”, embalada pela música tema interpretada pela banda Roupa Nova.>