5 hábitos para emagrecer com saúde e manter o peso em equilíbrio

Veja como práticas simples e saudáveis são mais efetivas para a queima de gordura

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:03

Emagrecer com saúde requer uma alimentação equilibrada e baseada em alimentos naturais (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock)
Emagrecer com saúde requer uma alimentação equilibrada e baseada em alimentos naturais Crédito: Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock

À medida que o verão se aproxima, cresce a busca por dietas que prometem resultados rápidos e treinos intensos para estar “em forma” para a estação mais quente do ano. Porém, o verdadeiro preparo não acontece em poucas semanas e, geralmente, essas mudanças repentinas e soluções milagrosas podem representar um risco à saúde e atrapalhar a jornada de quem busca um emagrecimento saudável.

Antes de tudo, o primeiro passo para emagrecer com saúde é entender como o corpo funciona. Mesmo com alimentação equilibrada e rotina de exercícios, muitas pessoas não veem o peso mudar. Isso pode estar relacionado ao metabolismo, que regula o quanto o corpo gasta de energia em repouso. Quando esse gasto é menor que o ideal, o organismo tende a economizar energia, diminuindo a queima de gordura.

Para a endocrinologista e especialista em nutrição, Dra. Daniela Jobst, da Clínica Jobst, conhecer o próprio metabolismo é fundamental para montar estratégias alimentares eficazes e evitar frustrações. “Cada corpo funciona e reage de uma forma; por isso, dietas generalistas acabam não gerando resultados a longo prazo. Para o emagrecimento saudável é preciso considerar fatores como sono, estresse, composição corporal e hormônios, que influenciam diretamente na perda de peso”, explica.

A médica cita que existe uma diferença essencial entre perder peso e emagrecer . Enquanto perder peso geralmente significa apenas ver a balança descer, muitas vezes às custas de líquidos ou até massa muscular, emagrecer vai além de números e implica na redução da gordura corporal, preservação da massa magra, equilíbrio hormonal e metabólico, além de mais qualidade de vida e energia no dia a dia.

Por isso, a Dra. Daniela Jobst lista 5 atitudes para emagrecer de forma saudável e sem seguir as dietas e treinos da moda. Confira!

1. Entenda o seu metabolismo

Cada pessoa tem um ritmo metabólico único. Exames específicos ajudam a identificar quanto o corpo realmente gasta em repouso, o que permite ajustar a alimentação e o treino com mais precisão. Ter uma orientação profissional para avaliar seus resultados médicos é fundamental para encontrar uma metodologia que funcione a seu favor.

2. Priorize a comida de verdade

Produtos “light”, “zero” ou “fit” nem sempre são sinônimo de saúde. Alimentos naturais, ricos em fibras , proteínas e gorduras boas auxiliam na regulação de hormônios e no controle da saciedade e a manter o metabolismo ativo.

3. Evite dietas extremamente restritivas

Restringir demais as calorias pode fazer o corpo entrar em modo de defesa, reduzindo o gasto energético e dificultando a perda de gordura. O ideal é buscar um déficit calórico moderado e sustentável a longo prazo.

Os treinos de força ajudam a preservar os músculos (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Os treinos de força ajudam a preservar os músculos Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

4. Preserve a massa muscular

Os treinos de força e a ingestão adequada de proteínas são essenciais para preservar músculos . Eles são grandes aliados do metabolismo e da queima de gordura durante e após o processo de emagrecimento.

5. Cuide do sono e do estresse

A falta de descanso e o estresse crônico desregulam hormônios ligados ao apetite e ao metabolismo, como cortisol e leptina. Por isso, é preciso priorizar as noites de sono bem dormidas e investir em equilíbrio emocional, fatores que fazem toda a diferença para a perda de peso.

Autocuidado é um compromisso contínuo 

Mais do que um “projeto verão”, a Dra. Daniela Jobst defende que o autocuidado deve ser um compromisso contínuo e que ter uma orientação médica e personalizada para o seu estilo de vida e metabolismo é fundamental para melhores resultados no longo prazo. 

“O foco não é o corpo ideal, mas o corpo saudável, aquele que funciona bem, tem energia e está em equilíbrio o ano todo. O verão é apenas um marco. Quando o cuidado é constante, os resultados aparecem naturalmente e, mais importante, permanecem”, finaliza a médica.

Por Maria Julia Cabral

