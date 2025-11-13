DEPOIMENTO

Dado Dolabella denuncia ex-namorada por perseguição após ser acusado de agressão

Ator compareceu à delegacia no Rio de Janeiro e apresentou provas contra Marcela Tomaszewski

Este texto aborda temas como violência doméstica e violência contra a mulher.

A situação entre Dado Dolabella e sua ex-namorada, a modelo Marcela Tomaszewski, ganhou mais um capítulo. O ator esteve na 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (13), para registrar uma denúncia de perseguição contra a influenciadora.

De acordo com o portal LeoDias, Dado decidiu procurar as autoridades dias depois de Marcela o acusar publicamente de agressão. O ator, que já havia se manifestado nas redes sociais, voltou a negar todas as acusações.

“Eu nunca imaginei que precisaria vir aqui tantas vezes pra me defender de algo que não fiz. Eu não estou aqui pra atacar, e sim pra mostrar o que é real. Eu vivo de fatos, não de narrativas. A verdade, cedo ou tarde, sempre encontra o caminho dela”, desabafou Dado.

Em um vídeo recente, o artista também rebateu a versão de Marcela, que afirmou ter deixado o Brasil por medo dele. “Ela disse que fugiu do país por medo de mim. Isso não é verdade. Eu sabia da viagem, ela até me convidou pra ir junto”, contou.

Desabafo de Marcela

No último fim de semana, Marcela Tomaszewski afirmou ter sido agredida pelo ator e admitiu, em entrevista ao LeoDias, que mentiu em seu primeiro depoimento à polícia. “A polícia apareceu na minha casa e eu neguei. Depois o Ministério Público me chamou de novo, e mantive a versão. Eu menti pra proteger alguém que achava que mudaria. Agora estou disposta a denunciar”, declarou.

A modelo também relatou que a mãe, que presenciou parte dos episódios, deve prestar novo depoimento confirmando a versão de que a filha foi agredida.

Em uma conversa revelada pelo portal, Marcela confronta Dado: “Eu menti em rede nacional dizendo que você não tocou em mim. Nenhum homem nunca tinha encostado em mim, e você encostou. Fui manipulada pra não falar nada.”

Dado, por sua vez, respondeu afirmando que foi ele quem tentou se defender: “Você me deu um tapão na cara e eu só te afastei pra você não me bater mais. Só quero paz. Nem acredito nessas coisas que estou lendo agora.

Defesas se manifestam

A advogada de Dado, Mara Damasceno, afirmou à Quem que o ator se apresentou de forma espontânea e levou provas que, segundo ela, desmentem as acusações. “Ele foi denunciar as mentiras de que vem sendo vítima e apresentar as provas ricas”, declarou.

O relacionamento entre Dado e Marcela teria durado cerca de dois meses. A defesa da modelo, representada pelo advogado Diego Cândido, afirmou que as agressões teriam acontecido em momentos diferentes, inclusive em um episódio na casa da mãe do ator, em Búzios.

Cândido informou ainda que pedirá uma medida protetiva e a prisão preventiva de Dado. No entanto, o processo está temporariamente parado, já que Marcela se encontra fora do Brasil.

A defesa do ator rebateu com firmeza as acusações: “Essas alegações são falsas e infundadas. Usar uma lei de proteção como instrumento de mentira e exposição é grave e desvirtua completamente o propósito dela”, afirmou Mara.