Saudade dos barbudos? Salvador recebe show inédito com integrantes originais do Los Hermanos

No aniversário de Rodrigo Barba, Salvador recebe show do Especial Los Hermanos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:04

Los Hermanos
Los Hermanos Crédito: Divulgação

Os fãs de Los Hermanos já podem comemorar: Salvador vai receber, pela primeira vez, o Especial Los Hermanos, projeto que tem rodado o país com apresentações que reacendem a saudade dos barbudos mais emblemáticos do rock nacional.

O show acontece no dia 23 de janeiro de 2026 (sexta-feira), no 30 Segundos Bar, localizado na Rua Ilhéus, 21, no bairro do Rio Vermelho. A casa abre às 21h, e o espetáculo está previsto para começar às 23h.

O evento promete ser uma noite única, especialmente porque a data marca o aniversário de Rodrigo Barba, baterista original do Los Hermanos, que estará no palco junto de Bubu Trompete, também integrante da formação original. Juntos, eles vão celebrar o som da banda com arranjos fiéis e uma seleção das melhores músicas, que marcaram gerações e continuam no coração dos fãs.

Los Hermanos

Los Hermanos por Divulgação
Los Hermanos por Divulgação
Los Hermanos  por Divulgação
Los Hermanos por Divulgação
Los Hermanos por Divulgação
Los Hermanos  por Divulgação
1 de 6
Los Hermanos por Divulgação

Os ingressos já estão disponíveis por R$ 70 (4º lote), com venda antecipada pela plataforma Meaple - com taxa adicional de R$ 7,00.

Quer garantir o seu lugar? Então corre, porque a expectativa é de casa cheia. Para mais informações, confira o perfil oficial no Instagram: @especialloshermanos.

