Saudade dos barbudos? Salvador recebe show inédito com integrantes originais do Los Hermanos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:04
Os fãs de Los Hermanos já podem comemorar: Salvador vai receber, pela primeira vez, o Especial Los Hermanos, projeto que tem rodado o país com apresentações que reacendem a saudade dos barbudos mais emblemáticos do rock nacional.
O show acontece no dia 23 de janeiro de 2026 (sexta-feira), no 30 Segundos Bar, localizado na Rua Ilhéus, 21, no bairro do Rio Vermelho. A casa abre às 21h, e o espetáculo está previsto para começar às 23h.
O evento promete ser uma noite única, especialmente porque a data marca o aniversário de Rodrigo Barba, baterista original do Los Hermanos, que estará no palco junto de Bubu Trompete, também integrante da formação original. Juntos, eles vão celebrar o som da banda com arranjos fiéis e uma seleção das melhores músicas, que marcaram gerações e continuam no coração dos fãs.
Los Hermanos
Os ingressos já estão disponíveis por R$ 70 (4º lote), com venda antecipada pela plataforma Meaple - com taxa adicional de R$ 7,00.
Quer garantir o seu lugar? Então corre, porque a expectativa é de casa cheia. Para mais informações, confira o perfil oficial no Instagram: @especialloshermanos.