Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:03
Para ganhar massa muscular, não basta apenas manter uma rotina intensa de treinos. A alimentação desempenha um papel essencial nesse processo, pois é responsável por fornecer os nutrientes necessários para o crescimento das fibras musculares. Com ingredientes simples, é possível preparar vitaminas caseiras ricas em proteínas que fortalecem o corpo e aceleram a recuperação pós-treino.
Abaixo, confira 3 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar o ganho de massa muscular!
Em um liquidificador, bata o leite de amêndoas com cacau em pó, proteína e granola até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva decorado com granola.
Em um liquidificador, bata o leite de coco com a aveia, o coco e a linhaça até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata a banana com a pasta de amendoim e o leite de aveia até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva decorado com amendoim e pasta de amendoim.