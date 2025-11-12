Acesse sua conta
3 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar o ganho de massa muscular

Preparadas com ingredientes simples e acessíveis, essas combinações fortalecem o corpo e aceleram a recuperação pós-treino

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:03

Vitamina de chocolate com granola (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)
Vitamina de chocolate com granola Crédito: Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

Para ganhar massa muscular, não basta apenas manter uma rotina intensa de treinos. A alimentação desempenha um papel essencial nesse processo, pois é responsável por fornecer os nutrientes necessários para o crescimento das fibras musculares. Com ingredientes simples, é possível preparar vitaminas caseiras ricas em proteínas que fortalecem o corpo e aceleram a recuperação pós-treino.

Abaixo, confira 3 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar o ganho de massa muscular!

Vitamina de chocolate com granola

Ingredientes

  • 300 ml de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 scoop de proteína em pó sabor chocolate
  • 2 colheres de sopa de granola sem açúcar
  • 1 colher de sopa de mel
  • Granola para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite de amêndoas com cacau em pó, proteína e granola até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva decorado com granola.

Vitamina de coco com aveia e linhaça

Ingredientes

  • 250 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de flocos de aveia
  • 1 colher de sopa de coco fresco picado
  • 1 colher de sopa de linhaça dourada moída
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite de coco com a aveia, o coco e a linhaça até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina amendoim com banana (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)
Vitamina amendoim com banana Crédito: Imagem: JeniFoto | Shutterstock

Vitamina amendoim com banana

Ingredientes

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • 300 ml de leite de aveia gelado
  • Mel a gosto
  • Amendoim torrado sem sal e pasta de amendoim para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a banana com a pasta de amendoim e o leite de aveia até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva decorado com amendoim e pasta de amendoim.

