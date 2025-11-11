SHOW

Sorriso Maroto encerra turnê 'As Antigas' com show especial em Salvador

Banda se despede da maratona de apresentações com festa na Arena Fonte Nova neste sábado (15), a partir das 18h

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 14:01

Sorriso Maroto das antigas Crédito: Divulgação

Depois de percorrer 17 cidades e emocionar mais de 800 mil pessoas, o grupo Sorriso Maroto encerra a turnê “As Antigas” com um show em Salvador neste sábado (15), na Arena Fonte Nova. O projeto, criado para celebrar os 25 anos de carreira da banda, ganhou proporções grandiosas e virou uma verdadeira celebração da trajetória do pagode romântico.

A turnê soma 38 edições e mais de 350 horas de festa, com uma proposta que vai além do palco. Além do repertório de clássicos, a experiência inclui karaokê, quadro de recados, totens interativos e outras ações pensadas especialmente para os fãs. “Colocamos em prática tudo o que desenhamos no papel e fizemos o nosso próprio festival”, contou o vocalista Bruno Cardoso.

O show tem quase quatro horas de duração e revisita sucessos que marcaram gerações, como “Ainda Gosto de Você”, “Já Era”, “A Primeira Namorada”, “Assim Você Mata o Papai”, “Sinais” e “Futuro Prometido”. O robô interativo no telão, marca registrada da turnê, também participa do espetáculo.

Um dos momentos mais esperados da noite será quando o grupo chama alguém da plateia para dividir o microfone com Bruno Cardoso em “Me Olha nos Olhos”, faixa que se tornou símbolo de conexão entre banda e público.

Os ingressos para a despedida da turnê estão à venda no site Ingresse.com, com valores entre R$ 185 e R$ 460.

Sorriso Maroto – Só As Antigas

Data: 15 de novembro (sábado), às 18h

Local: Arena Fonte Nova

Ingressos: R$ 185 a R$ 460