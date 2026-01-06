ESTADO DE SAÚDE

Pai de Isabel Veloso celebra avanço da filha, internada na UTI há mais de um mês: ‘Coração cheio de gratidão’

Joelson Veloso compartilhar rotina e avanço da influenciadora diagnosticada com linfoma nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 21:38

Isabel Veloso Crédito: Reprodução | Instagram

Há mais de 30 dias na UTI, a influenciadora Isabel Veloso apresentou melhora no quadro de saúde. Joelson Veloso, pai da influencer fez uma publicação nas redes sociais, celebrando o avanço da filha.

“Com o coração cheio de gratidão, compartilhamos que a nossa guerreira Isabel apresentou um grande avanço hoje! Seguimos firmes, agradecendo cada oração, cada pensamento positivo. Deus tem sido bom em cada detalhe. Continuemos juntos nessa corrente de fé e amor!”, escreveu nos Stories do Instagram com uma foto da filha ao fundo.

Isabel Veloso 1 de 19

Isabel Veloso está internada desde o final de novembro e início de dezembro de 2025, enfrentando complicações do linfoma, mas teve avanços significativos recentemente, sendo extubada e já respirando sem aparelhos, embora ainda em estado grave e sob cuidados intensos.

O esposo da influenciadora, Lucas Borbas, que também compartilha a rotina de cuidados de Isabel nas redes sociais, também publicou um texto nas redes sociais. Confira na íntegra:

“Por muito tempo eu acreditei que a vida vinha meio que pré-destinada. A gente nasce, faz escolhas e depois colhe o que plantou. Mas hoje vivendo dias tão delicados com minha mulher na UTI, a vida me apresentou pessoas, pensamentos e jeitos de enxergar tudo muito diferente. E isso tem me mostrado o quanto a fé e o coração tem o poder de criar realidades.

Demorei pra atender o que é pedir ou agradecer como se já tivesse acontecido. Não é fácil. É um processo. Mas uma coisa eu tenho certeza: a Isabel vai sair com o nosso filho no colo. Jesus já tinha nos ensinado isso, mesmo que em outras palavras, através de um romano. Hoje, eu entendo. Acredite sem duvidar!.

Relembre trajetória de Isabel Veloso

Isabel fez da dor uma forma de mostrar sua luta contra um linfoma de Hodgkin, descoberto em outubro de 2021, aos 15 anos, e inspirar outras pessoas que estejam passando por situações parecidas. O tumor foi localizado no pescoço e no tórax, o que a impediu de respirar e comprimiam seu coração.

Meses depois, em fevereiro de 2022, ela mostrou em suas redes socias que ficou careca por causa da quimioterapia. Em março, ela completou a última sessão de tratamento, mas dois meses depois, descobriu que as iniciativas não surtiram o efeito esperado.

Ela passou por um transplante de médula óssea autólogo, quando o material vem da própria pessoa, e em janeiro de 2023, compartilhou com os seguidores que tinha “vencido o câncer” e seguiu até setembro do mesmo ano em tratamento de imunoterapia para restabelecer sua saúde.

Em março de 2024, ela contou que estava em fase terminal e que os médicos haviam dado uma estimativa de poucos meses de vida. "O tumor que tem no meu corpo cresce de uma maneira muito rápida e ele fica localizado em um lugar de extremo risco, porque está em volta do meu coração. Conforme ele cresce, aumentam as chances de ele parar meu coração. Os médicos diminuíram o meu tempo e me deram de 2 a 4 meses. Só que isso pode variar muito com a forma que eu vou lidar com tudo isso, e eu prefiro acreditar que eu ainda tenho seis meses", explicou.

Em abril de 2024, Isabel se casou com Lucas Borbas. Fornecedores doaram serviços para que ela conseguisse realizar seu sonho antes do tempo que os médicos haviam estipulado para sua vida.

No entanto, ao fazer esforços durante a festa, ela teve um princípio de infarto e sofreu com fortes dores, tendo que ficar hospitalizada. "Meus dois braços e meu peito ficaram dormentes de tanto que formigavam e senti um aperto no coração. Dei um grito porque eu não senti meu coração por uns dois segundos e ficou tudo preto. Lembro de conseguir me acalmar e conseguir dormir. Estou usando cilindro porque estou sentindo muita falta de ar", relatou.

Meses depois, em agosto, Isabel anunciou que estava grávida de seu primeiro filho, Arthur, e disse que tomou a decisão de engravidar após descobrir que sua doença estava estável. Quando a criança nasceu, Isabel começou a tomar uma nova medicação para conseguir ver o filho crescer.