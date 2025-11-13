TRÁGICO

Personagem central é baleado durante tiroteio em Dona de Mim

Cena causará grande reviravolta e deixará claro os sentimentos da protagonista da trama

Elis Freire

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:54

Leona correrá para o hospital abalada com a notícia Crédito: Reprodução

Um personagem central da trama de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo, será baleado e Leona (Clara Moneke) vai viver um choque ao descobrir a notícia trágica. Quem levará um tiro durante tiroteio será o policial Marlon (Humberto Morais). Desesperada, a protagonista correrá para o hospital para ver como está o jovem. Kami (Giovanna Lancellotti) se juntará à amiga Leona para saber o o paradeiro do rapaz.

Os médicos estarão lutando para salvar Marlon, enquanto Leona se dará conta dos sentimentos que tem por ele e ficará tomada pelo medo de perdê-lo. Ela, então, finalmente vai encarar aquilo que tentava esconder de si própria: a sua paixão por Marlon. As informações são de André Romano, do Observatório da TV.

Marlon em "Dona de Mim" 1 de 16

É a partir desse momento da trama que a relação dos dois ganhará um novo peso, abrindo caminho para uma virada importante na reta final da novela em que os dois poderão ficar juntos novamente.