Personagem central é baleado durante tiroteio em Dona de Mim

Elis Freire
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:54
Um personagem central da trama de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo, será baleado e Leona (Clara Moneke) vai viver um choque ao descobrir a notícia trágica. Quem levará um tiro durante tiroteio será o policial Marlon (Humberto Morais). Desesperada, a protagonista correrá para o hospital para ver como está o jovem. Kami (Giovanna Lancellotti) se juntará à amiga Leona para saber o o paradeiro do rapaz.
Os médicos estarão lutando para salvar Marlon, enquanto Leona se dará conta dos sentimentos que tem por ele e ficará tomada pelo medo de perdê-lo. Ela, então, finalmente vai encarar aquilo que tentava esconder de si própria: a sua paixão por Marlon. As informações são de André Romano, do Observatório da TV.
Marlon em "Dona de Mim"
É a partir desse momento da trama que a relação dos dois ganhará um novo peso, abrindo caminho para uma virada importante na reta final da novela em que os dois poderão ficar juntos novamente.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.