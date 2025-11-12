Acesse sua conta
VÍDEO: Ivete Sangalo e Shawn Mendes são flagrados no Pelô e atendem fãs

O cantor canadense está em Salvador desde a semana passada e nesta quarta (12) visitou o Candyall Guetho Square ao lado de Ivete

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 22:11

Ivete Sangalo e Shawn Mendes no Pelourinho
Ivete Sangalo e Shawn Mendes no Pelourinho Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo e o cantor canadense Shawn Mendes, que já tem sido chamado de "filho" de Veveta ou mesmo "pivete Sangalo" foram flagrados na noite desta quarta-feira (12) durante um passeio pelo Largo do Pelourinho, um dos pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador.

Em vídeo compartilhado no X, Ivete aparece tirando foto com um fã na rua enquanto o norte-americano dança sob a batidas dos tambores que soavam pelo bairro. Shawn também atendeu admiradores, que ressaltaram o seu acolhimento através de posts nas redes sociais. "Ele é muito acessível. Os seguranças tbm de boas. O homi tá curtindo a cidade", ressaltou um fã ao postar uma selfie com Shawn. 

Shawn Mendes em Salvador

Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução
Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes fez foto com fãs por Reprodução | Redes Sociais
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes visita sul da Bahia por Redes sociais
Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução

Mais cedo, Shawn visitou o Candyall Guetho Square, espaço cultural idealizado por Brown no bairro do Candeal. Acompanhado do próprio Carlinhos e de Ivete, ele conheceu o local que é símbolo dos ensaios de verão pré-Carnaval. O canadense está em Salvador desde a semana passada e tem aproveitado a estada com passeios e encontros com amigos.

Veja vídeo de Shawn Mendes e Ivete no Pelourinho:

Pelourinho Ivete Sangalo Shawn Mendes

