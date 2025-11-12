PASSEIO

VÍDEO: Ivete Sangalo e Shawn Mendes são flagrados no Pelô e atendem fãs

O cantor canadense está em Salvador desde a semana passada e nesta quarta (12) visitou o Candyall Guetho Square ao lado de Ivete

Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 22:11

Ivete Sangalo e Shawn Mendes no Pelourinho Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo e o cantor canadense Shawn Mendes, que já tem sido chamado de "filho" de Veveta ou mesmo "pivete Sangalo" foram flagrados na noite desta quarta-feira (12) durante um passeio pelo Largo do Pelourinho, um dos pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador.

Em vídeo compartilhado no X, Ivete aparece tirando foto com um fã na rua enquanto o norte-americano dança sob a batidas dos tambores que soavam pelo bairro. Shawn também atendeu admiradores, que ressaltaram o seu acolhimento através de posts nas redes sociais. "Ele é muito acessível. Os seguranças tbm de boas. O homi tá curtindo a cidade", ressaltou um fã ao postar uma selfie com Shawn.

Mais cedo, Shawn visitou o Candyall Guetho Square, espaço cultural idealizado por Brown no bairro do Candeal. Acompanhado do próprio Carlinhos e de Ivete, ele conheceu o local que é símbolo dos ensaios de verão pré-Carnaval. O canadense está em Salvador desde a semana passada e tem aproveitado a estada com passeios e encontros com amigos.

