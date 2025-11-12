Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Shawn Mendes visita Candyall Guetho Square ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown

Cantor canadense já visitou vários pontos turísticos de Salvador, e passou na Ilha dos Frades ao lado de Ivete

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:10

Shawn Mendes 'gabaritou' quase todos os pontos turísticos de Salvador
Shawn Mendes 'gabaritou' quase todos os pontos turísticos de Salvador Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Shawn Mendes visitou o Candyall Guetho Square, espaço cultural idealizado por Carlinhos Brown no bairro do Candeal, em Salvador, nesta quarta-feira (12).

Shawn Mendes em Salvador

Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes fez foto com fãs por Reprodução | Redes Sociais
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes visita sul da Bahia por Redes sociais
1 de 12
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Shawn Mendes visita Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo e tira foto com fã em Madre de Deus

Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelinho: 'Sempre bem-vindo'

Almoço com Ivete Sangalo e mergulho no Porto da Barra: a visita surpresa de Shawn Mendes a Salvador

Shawn Mendes desembarca em Salvador após evento com príncipe William no Rio de Janeiro

Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão juntos? Fãs torcem pelo casal após 'after' do Lollapalooza

Acompanhado do próprio Brown e de Ivete Sangalo, Shawn conheceu um dos locais mais emblemáticos da música baiana, que se tornou símbolo dos ensaios de verão pré-Carnaval.

Nas redes sociais, Brown compartilhou o momento e celebrou a visita. “Que surpresa boa receber essa irmã maravilhosa, Ivete Sangalo, junto com seu ‘filho mais velho’, como ela mesma intitulou, Shawn Mendes, aqui no nosso Candyall Guetho Square. É sempre uma honra receber amigos, especialmente quando é para apresentar nossa cultura, história e música. Shawn, seja muito bem-vindo à Bahia e a Salvador! Que o timbal tenha tocado seu coração”, escreveu o músico.

O artista está em Salvador desde a semana passada e tem aproveitado a estada com passeios e encontros com amigos.

Nos últimos dias, foi visto ao lado de Ivete e do filho dela, Marcelo Sangalo, em momentos de lazer no píer do Morada dos Cardeais, condomínio onde a cantora mora, e na Ilha dos Frades.

Leia mais

Imagem - 7 tendências de cabelo que vão dominar o fim de 2025

7 tendências de cabelo que vão dominar o fim de 2025

Imagem - 3 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar o ganho de massa muscular

3 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar o ganho de massa muscular

Imagem - Dor no joelho: quando é hora de procurar um médico

Dor no joelho: quando é hora de procurar um médico

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Wagner Moura, ator de ‘O Agente Secreto’, revela conselho que recebeu de Fernanda Torres sobre campanha ao Oscar

Wagner Moura, ator de ‘O Agente Secreto’, revela conselho que recebeu de Fernanda Torres sobre campanha ao Oscar
Imagem - Fim de uma era? O que explica os brasileiros estarem comendo cada vez menos arroz e feijão

Fim de uma era? O que explica os brasileiros estarem comendo cada vez menos arroz e feijão

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles
01

3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles

Imagem - Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais
02

Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
03

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’
04

Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’