Shawn Mendes visita Candyall Guetho Square ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown

Felipe Sena
Alô Alô Bahia
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:10
O cantor Shawn Mendes visitou o Candyall Guetho Square, espaço cultural idealizado por Carlinhos Brown no bairro do Candeal, em Salvador, nesta quarta-feira (12).
Shawn Mendes em Salvador
Acompanhado do próprio Brown e de Ivete Sangalo, Shawn conheceu um dos locais mais emblemáticos da música baiana, que se tornou símbolo dos ensaios de verão pré-Carnaval.
Nas redes sociais, Brown compartilhou o momento e celebrou a visita. “Que surpresa boa receber essa irmã maravilhosa, Ivete Sangalo, junto com seu ‘filho mais velho’, como ela mesma intitulou, Shawn Mendes, aqui no nosso Candyall Guetho Square. É sempre uma honra receber amigos, especialmente quando é para apresentar nossa cultura, história e música. Shawn, seja muito bem-vindo à Bahia e a Salvador! Que o timbal tenha tocado seu coração”, escreveu o músico.
O artista está em Salvador desde a semana passada e tem aproveitado a estada com passeios e encontros com amigos.
Nos últimos dias, foi visto ao lado de Ivete e do filho dela, Marcelo Sangalo, em momentos de lazer no píer do Morada dos Cardeais, condomínio onde a cantora mora, e na Ilha dos Frades.