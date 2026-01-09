BBB 26

BBB 26: conheça todos os participantes da Casa de Vidro Sul

Quatro perfis disputam vaga no reality e votação já está aberta para o público

Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:54

Casa de Vidro Sul Crédito: Reprodução

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 chegou à região Sul e teve seus participantes anunciados nesta sexta-feira (9). Montada em Porto Alegre, a estrutura reúne quatro Pipocas, duas mulheres e dois homens, que agora dependem da escolha do público para garantir uma vaga definitiva no programa. A votação acontece no gshow e o resultado será divulgado no domingo à noite.

A Casa de Vidro Sul reúne histórias marcadas por ambição, recomeços e forte desejo de mudança de vida. Os participantes chegam ao jogo com perfis competitivos e dispostos a se destacar no confinamento.

Elisa

Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa tem 28 anos e já morou em Goiânia antes de se mudar recentemente para o Rio de Janeiro, onde vive com a irmã. É modelo, empreendedora e tem formação técnica em Processos Gerenciais. Diz não se importar com críticas e afirma que não faz nada para agradar os outros. Se define como leal, expansiva e alguém que faz amizades com facilidade. Enxerga o BBB como uma chance de conquistar independência financeira e ampliar oportunidades para sua marca de roupas fitness. Competitiva, garante que entra para ganhar e afirma que ninguém nunca viu alguém como ela no programa.

Samira

A estudante de Direito Samira tem 25 anos, nasceu em Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí e mora atualmente em Imbituba, Santa Catarina. Desde criança se destaca pela comunicação e pela busca de identidade própria. Foi bolsista durante a vida escolar e diz que sempre precisou provar que merecia estar ali. Já estagiou na vara de família do fórum e sonha em ter o próprio escritório, mas hoje trabalha como atendente em hostel e bar. De estilo marcante e personalidade intensa, afirma que tudo o que conquista é fruto de esforço. Vê o BBB como uma aposta de tudo ou nada para sair da situação financeira difícil, pagar dívidas e ajudar a família.

Matheus

Bancário de 25 anos, Matheus nasceu e vive em Porto Alegre. Cresceu sonhando em ser jogador de futebol e chegou a competir profissionalmente em São Paulo, Goiânia e Portugal, mas precisou abandonar a carreira após sofrer lesões. Atualmente trabalha em banco, dá aulas de boxe e atua como motorista de aplicativo para complementar a renda. Diz que o rap foi essencial em sua formação pessoal e que também aprecia uma boa resenha com pagode. Competitivo, acredita que vai se sair bem nas provas físicas e vê o BBB como uma oportunidade de se expressar livremente e mudar de vida financeiramente.

Pedro Henrique

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique tem 22 anos e mora em Curitiba. Trabalha como vendedor ambulante de flores e trufas e aguarda o nascimento da primeira filha, previsto para o primeiro semestre deste ano. Afirma que sonha em construir uma família diferente da que teve e se orgulha da própria trajetória. Ambicioso e persuasivo, acredita que sua experiência com vendas será um diferencial no jogo. Diz que reage quando se sente prejudicado e admite que isso pode soar como arrogância. Estratégico, quer fugir dos paredões e aposta nas provas, inclusive de resistência, para se manter no jogo. Competitivo, garante que pretende ser um participante marcante.