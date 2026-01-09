Acesse sua conta
BBB 26: conheça todos os participantes da Casa de Vidro Sul

Quatro perfis disputam vaga no reality e votação já está aberta para o público

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:54

Casa de Vidro Sul
Casa de Vidro Sul Crédito: Reprodução

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 chegou à região Sul e teve seus participantes anunciados nesta sexta-feira (9). Montada em Porto Alegre, a estrutura reúne quatro Pipocas, duas mulheres e dois homens, que agora dependem da escolha do público para garantir uma vaga definitiva no programa. A votação acontece no gshow e o resultado será divulgado no domingo à noite.

A Casa de Vidro Sul reúne histórias marcadas por ambição, recomeços e forte desejo de mudança de vida. Os participantes chegam ao jogo com perfis competitivos e dispostos a se destacar no confinamento.

Casa de Vidro Sul

Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sul por Divulgação
1 de 4
Casa de Vidro Sul por Divulgação

Elisa

Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa tem 28 anos e já morou em Goiânia antes de se mudar recentemente para o Rio de Janeiro, onde vive com a irmã. É modelo, empreendedora e tem formação técnica em Processos Gerenciais. Diz não se importar com críticas e afirma que não faz nada para agradar os outros. Se define como leal, expansiva e alguém que faz amizades com facilidade. Enxerga o BBB como uma chance de conquistar independência financeira e ampliar oportunidades para sua marca de roupas fitness. Competitiva, garante que entra para ganhar e afirma que ninguém nunca viu alguém como ela no programa.

Samira

A estudante de Direito Samira tem 25 anos, nasceu em Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí e mora atualmente em Imbituba, Santa Catarina. Desde criança se destaca pela comunicação e pela busca de identidade própria. Foi bolsista durante a vida escolar e diz que sempre precisou provar que merecia estar ali. Já estagiou na vara de família do fórum e sonha em ter o próprio escritório, mas hoje trabalha como atendente em hostel e bar. De estilo marcante e personalidade intensa, afirma que tudo o que conquista é fruto de esforço. Vê o BBB como uma aposta de tudo ou nada para sair da situação financeira difícil, pagar dívidas e ajudar a família.

Matheus

Bancário de 25 anos, Matheus nasceu e vive em Porto Alegre. Cresceu sonhando em ser jogador de futebol e chegou a competir profissionalmente em São Paulo, Goiânia e Portugal, mas precisou abandonar a carreira após sofrer lesões. Atualmente trabalha em banco, dá aulas de boxe e atua como motorista de aplicativo para complementar a renda. Diz que o rap foi essencial em sua formação pessoal e que também aprecia uma boa resenha com pagode. Competitivo, acredita que vai se sair bem nas provas físicas e vê o BBB como uma oportunidade de se expressar livremente e mudar de vida financeiramente.

Pedro Henrique

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique tem 22 anos e mora em Curitiba. Trabalha como vendedor ambulante de flores e trufas e aguarda o nascimento da primeira filha, previsto para o primeiro semestre deste ano. Afirma que sonha em construir uma família diferente da que teve e se orgulha da própria trajetória. Ambicioso e persuasivo, acredita que sua experiência com vendas será um diferencial no jogo. Diz que reage quando se sente prejudicado e admite que isso pode soar como arrogância. Estratégico, quer fugir dos paredões e aposta nas provas, inclusive de resistência, para se manter no jogo. Competitivo, garante que pretende ser um participante marcante.

A votação da Casa de Vidro Sul já está aberta, e o público decide quem seguirá para o BBB 26.

