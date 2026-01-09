Acesse sua conta
BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro Sudeste

Quatro perfis disputam vaga no reality e votação já está aberta para o público

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:46

Casa de Vidro Sudeste
Casa de Vidro Sudeste Crédito: Reprodução

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 chegou ao Sudeste e teve seus participantes anunciados nesta sexta-feira (9). Montada em São Caetano do Sul, em São Paulo, a estrutura reúne quatro Pipocas, duas mulheres e dois homens, que concorrem à preferência do público por uma vaga definitiva no programa. A votação acontece no gshow e o resultado será divulgado no domingo à noite.

A Casa de Vidro Sudeste reúne histórias marcadas por responsabilidade precoce, ambição profissional e personalidades fortes, com participantes dispostos a se posicionar e a encarar o confinamento como uma oportunidade real de mudança de vida.

Gabriela

Estudante de Psicologia, Gabriela tem 21 anos e mora em São Paulo. Trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista e, aos fins de semana, vende na rua doces produzidos pela mãe. Afirma que sustenta a casa sozinha e que precisou amadurecer cedo após uma infância conturbada. Tem medo da escassez e sonha em abrir o próprio consultório. Independente e dedicada à família, garante que não vai mudar sua personalidade para agradar dentro do BBB. Seu objetivo é ganhar o prêmio para dar uma vida confortável à mãe e à irmã, que tem autismo.

Milena

Natural de Itambacuri, em Minas Gerais, Milena tem 26 anos e vive em Teófilo Otoni. Começou a trabalhar ainda muito nova como empregada doméstica e babá. Aos 22 anos, abriu uma empresa de recreação infantil, que hoje complementa a renda da família. Cursa faculdade de Terapia Ocupacional e se define como leal e parceira. Diz gostar de agradar, mas avisa que prefere ser aliada a adversária. Competitiva e pouco tolerante à derrota, vê o BBB como a chance de mudar de vida, ajudar a família e sair da pobreza, sem criar personagens.

Casa de Vidro Sudeste

Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
1 de 4
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução

Breno

Breno tem 33 anos, nasceu em Contagem, Minas Gerais, e mora atualmente em Florianópolis, Santa Catarina. É formado em Biologia, com mestrado em Biotecnologia. Sonhava em ser atleta profissional de vôlei, mas teve a carreira interrompida por uma lesão no ombro. Após trabalhar em diversas áreas, decidiu recomeçar a vida em Santa Catarina, focando na formação acadêmica. Hoje concilia a carreira científica com trabalhos como modelo e promoter de eventos. Afirma que desafios físicos e psicológicos o motivam e enxerga o BBB como uma experiência transformadora. Seguro e confiante, diz ter forte senso de individualidade.

Marcel

Advogado de 35 anos, Marcel nasceu e vive em Catanduva, no interior de São Paulo. Começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar em casa e concluiu a faculdade de Direito com apoio de um amigo do pai. Atua em um escritório especializado em ações trabalhistas e voltou a morar com a família para cuidar do pai após a morte da mãe, no ano passado. Se define como engraçado, empático e sociável. Persistente e orgulhoso, afirma não gostar de ser mandado e garante que não foge de posicionamentos. Quer ganhar o BBB para retribuir em vida tudo o que o pai fez por ele e não teme rejeição ou cancelamento.

A votação da Casa de Vidro Sudeste já está aberta, e o público decide quem seguirá para o BBB 26.

Tags:

bbb 26

