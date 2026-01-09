BBB 26

BBB 26: Conheça todos os participantes da Casa de Vidro Centro-Oeste

Quatro perfis disputam vaga no reality e votação já está aberta para o público

Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:29

Casa de Vidro Centro-Oeste Crédito: Divulgação

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 chegou ao Centro-Oeste e teve seus participantes anunciados nesta sexta-feira (9). Instalada em Brasília, a nova etapa da dinâmica reúne quatro Pipocas, duas mulheres e dois homens, que agora dependem da votação popular para garantir uma vaga definitiva no programa. O resultado será divulgado no domingo à noite.

A Casa de Vidro Centro-Oeste apresenta histórias marcadas por desafios, ambição e personalidade forte. Os confinados chegam ao jogo com objetivos claros e prometem não passar despercebidos caso entrem na casa mais vigiada do país.

Chaiany

Aos 25 anos, Chaiany nasceu em Brasília e mora atualmente em São João da Aliança, em Goiás. Criada na roça, passou a adolescência sem acesso à internet e à tecnologia, realidade que hoje considera positiva, apesar das dificuldades. Começou a trabalhar aos 10 anos ajudando nas atividades rurais e engravidou aos 15, quando teve a filha. Está desempregada e vê no BBB a chance de mudar de vida. Se define como determinada e divertida, mas sem paciência. Assume ser explosiva, chorona e muito leal. Sobre o jogo, avisa que entra com sangue nos olhos e diz estar disposta a tudo para vencer, de olho não só no prêmio final, mas também nos benefícios conquistados ao longo da competição.

Jordana

Nascida em Paraíso do Tocantins, Jordana se mudou ainda bebê para Goiânia e, na adolescência, passou a morar em Brasília com a avó após a separação dos pais. Aos 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Cresceu sem luxos, mas também sem grandes dificuldades, e começou a trabalhar cedo, passando por diferentes funções ao longo da vida. Desinibida, empática e carismática, acredita que seu ponto forte é vencer no argumento. Vaidosa, diz gostar de estar sempre bem arrumada. Vê o BBB como um sonho antigo, seu e da mãe, e garante que pretende viver intensamente cada momento do reality, sem medo de se posicionar.

Paulo Augusto

Com 21 anos, Paulo Augusto é natural de Inhumas, em Goiás, e vive atualmente em Anápolis. Estudante de Medicina Veterinária, também atua como pecuarista e influenciador digital. Desde pequeno acompanhou o pai na roça, criando forte vínculo com o campo e com os animais. Se define como verdadeiro, observador e transparente, e diz não tolerar falsidade. Competitivo assumido, afirma que não entra para perder e que sempre corre atrás da vitória, independentemente do prêmio. Acredita que seu jeito simples e direto pode conquistar o público.

Ricardo

Modelo de 35 anos, Ricardo nasceu em Niquelândia, em Goiás, e vive atualmente em Goiânia. Pai de dois filhos, se define como muito ligado à família e valoriza a convivência com os pais, casados há quatro décadas. Já foi atleta profissional de basquete, mas migrou para a carreira de modelo em busca de estabilidade financeira. Divide a rotina entre o Brasil e a China, onde trabalha no mercado da moda, e também atua como dançarino em boates ao lado de um DJ de eletrofunk. Tranquilo e sincero, afirma que sabe se posicionar quando necessário. Enxerga o BBB como a grande chance de transformar a própria vida e garantir um futuro melhor para os pais.