Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Xororó revela que levou tiro no início da carreira e conta história bizarra com chimpanzé

Cantor narrou perrengues que passou ao lado do irmão Chitãozinho na juventude

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:56

Xororó
Xororó Crédito: Reprodução

Quem pensa em Chitãozinho e Xororó, dupla renomada do sertanejo brasileiro, não imagina os diversos perrengues que os irmãos viveram juntos no início da carreira. Em participação no programa “Que História É Essa, Porchat?” que foi ar nesta terça-feira (11), o cantor contou duas situações bizarras e inusitadas que viveu: o dia que levou um tiro de festim durante um espetáculo e a situação que um chimpanzé por pouco não abocanhou as suas partes íntimas.

A conversa reuniu Chitãozinho, Xororó, Sandy e Noely sobre os 50 anos de trabalho da família na música. O momento da vida dos irmãos que rendeu essas histórias inusitadas foi quando eles se apresentavam espetáculos em circos pelo país. 

Xororó

Xororó no Que História é Essa Porchat por Reprodução
Xororó por Reprodução
Xororó por Reprodução
Xororó por Reprodução
Chitãozinho e Xororó por Reprodução
1 de 5
Xororó no Que História é Essa Porchat por Reprodução

LEIA MAIS

Filipa finalmente abre os olhos em Dona de Mim e arma arapuca contra Jacques

Sean ‘Diddy’ Combs aparece irreconhecível em fotos após primeiros dias em prisão federal

Julio Reny, músico do RS, é agredido com várias pancadas por ex-produtor e perde parte da visão

Em uma das peças no circo, o uso de uma arma de festim por um convidado para participar do espetáculo saiu do controle. “A gente já tava ensaiado com o pessoal da companhia, mas pegamos alguém da plateia pra ajudar. Era comum isso, figuração”, começou contando. 

O problema foi que o figurante acabou se empolgando demais e atingiu o cantor com dois disparos da arma cenográfica, com pólvora. “O cara deu o primeiro tiro, pegou nas minhas costas. Eu virei, e pegou o outro aqui. Vou te mostrar”, narrou Xororó, mostrando a cicatriz na panturrilha. “Tem uma cicatriz, marca da bala. Quando sai o tiro, aquele festim, aquilo sai quente, queima. Se tivesse atirado na minha cara, podia ter me cegado”, garantiu. 

E o macaco?

O segundo episódio contado pelo artista arrancou ainda mais risos da plateia do programa. Xororó recordou o dia em que precisou fugir de um ataque de chimpanzé durante um destes espetáculos. “Eu sabia que o macaco era calmo e tranquilo. Era um chimpanzé. Abri a cortina para entrar o chimpanzé e ele veio direto, meteu o dente… Dei aquela abaixada, ele pegou um pouco pra cima, mas, cara… Fui salvo pelo zíper!”, relatou, aos risos. 

Leia mais

Imagem - Luana Piovani entra em treta de Narcisa e Boninho e manda indireta para Ana Furtado: 'Não se incomoda em ser cúmplice?'

Luana Piovani entra em treta de Narcisa e Boninho e manda indireta para Ana Furtado: 'Não se incomoda em ser cúmplice?'

Imagem - Lembra dele? Ex-príncipe de Sasha admite que se deslumbrou com a fama: 'Gastei com muita besteira'

Lembra dele? Ex-príncipe de Sasha admite que se deslumbrou com a fama: 'Gastei com muita besteira'

Imagem - Vida de luxo, traições e reviravoltas: relembre o conturbado relacionamento de Belo e Viviane Araújo

Vida de luxo, traições e reviravoltas: relembre o conturbado relacionamento de Belo e Viviane Araújo

Tags:

Música História Bizarra

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 4 signos podem terminar o relacionamento este mês; veja se o seu está ameaçado

4 signos podem terminar o relacionamento este mês; veja se o seu está ameaçado
Imagem - ‘O Diabo Veste Prada 2’ ganha trailer; assista

‘O Diabo Veste Prada 2’ ganha trailer; assista

MAIS LIDAS

Imagem - Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador
01

Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador

Imagem - Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)
02

Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
03

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

Imagem - Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador
04

Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador