CICATRIZES

Xororó revela que levou tiro no início da carreira e conta história bizarra com chimpanzé

Cantor narrou perrengues que passou ao lado do irmão Chitãozinho na juventude

Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:56

Xororó Crédito: Reprodução

Quem pensa em Chitãozinho e Xororó, dupla renomada do sertanejo brasileiro, não imagina os diversos perrengues que os irmãos viveram juntos no início da carreira. Em participação no programa “Que História É Essa, Porchat?” que foi ar nesta terça-feira (11), o cantor contou duas situações bizarras e inusitadas que viveu: o dia que levou um tiro de festim durante um espetáculo e a situação que um chimpanzé por pouco não abocanhou as suas partes íntimas.

A conversa reuniu Chitãozinho, Xororó, Sandy e Noely sobre os 50 anos de trabalho da família na música. O momento da vida dos irmãos que rendeu essas histórias inusitadas foi quando eles se apresentavam espetáculos em circos pelo país.

Em uma das peças no circo, o uso de uma arma de festim por um convidado para participar do espetáculo saiu do controle. “A gente já tava ensaiado com o pessoal da companhia, mas pegamos alguém da plateia pra ajudar. Era comum isso, figuração”, começou contando.

O problema foi que o figurante acabou se empolgando demais e atingiu o cantor com dois disparos da arma cenográfica, com pólvora. “O cara deu o primeiro tiro, pegou nas minhas costas. Eu virei, e pegou o outro aqui. Vou te mostrar”, narrou Xororó, mostrando a cicatriz na panturrilha. “Tem uma cicatriz, marca da bala. Quando sai o tiro, aquele festim, aquilo sai quente, queima. Se tivesse atirado na minha cara, podia ter me cegado”, garantiu.

E o macaco?

O segundo episódio contado pelo artista arrancou ainda mais risos da plateia do programa. Xororó recordou o dia em que precisou fugir de um ataque de chimpanzé durante um destes espetáculos. “Eu sabia que o macaco era calmo e tranquilo. Era um chimpanzé. Abri a cortina para entrar o chimpanzé e ele veio direto, meteu o dente… Dei aquela abaixada, ele pegou um pouco pra cima, mas, cara… Fui salvo pelo zíper!”, relatou, aos risos.