Luana Piovani entra em treta de Narcisa e Boninho e manda indireta para Ana Furtado: 'Não se incomoda em ser cúmplice?'

Atriz falou sobre crítica da socialite ao ex-marido: 'Amo quando as máscaras caem'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:48

treta entre Narcisa Tamborindeguy e o ex-marido Boninho ganhou mais um capítulo. A polêmica começou quando a socialite desabafou em participação no programa "De Frente com a Blogueirinha" e acusou o diretor de TV de não se importar com a filha do casal, Marianna Tamborindeguy. Agora, foi a vez de Luana Piovani entrar na confusão.

A atriz compartilhou nas redes sociais o trecho da entrevista de Narcisa para Blogueirinha e escreveu na legenda: "Amo quando as máscaras caem. Na minha bio vai ter uma historinha com o Little... [Boninho] Será que a esposa [Ana Furtado] não se incomoda em ver e ser cúmplice disso?".

Narcisa x Boninho

