Luana Piovani entra em treta de Narcisa e Boninho e manda indireta para Ana Furtado: 'Não se incomoda em ser cúmplice?'

Atriz falou sobre crítica da socialite ao ex-marido: 'Amo quando as máscaras caem'

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:48

Luana Piovani, Narcisa Tamborindeguy e Boninho Crédito: Reprodução e Marcos Rosa/TV Globo

A treta entre Narcisa Tamborindeguy e o ex-marido Boninho ganhou mais um capítulo. A polêmica começou quando a socialite desabafou em participação no programa "De Frente com a Blogueirinha" e acusou o diretor de TV de não se importar com a filha do casal, Marianna Tamborindeguy. Agora, foi a vez de Luana Piovani entrar na confusão.

A atriz compartilhou nas redes sociais o trecho da entrevista de Narcisa para Blogueirinha e escreveu na legenda: "Amo quando as máscaras caem. Na minha bio vai ter uma historinha com o Little... [Boninho] Será que a esposa [Ana Furtado] não se incomoda em ver e ser cúmplice disso?".

Na entrevista para a Blogueirinha, que foi ao ar na última segunda-feira (10), Narcisa afirmou que Boninho, com quem foi casada entre 1983 e 1986, é um pai ausente para a filha que eles têm juntos, a psicóloga Marianna, de 39 anos.

"Aquele homem, Little Boni, viu? Ela está sem carro, ele a deixou sem carro. Ele é uma pessoa que não é boa para ela, não é um bom pai, não fez homenagem nenhuma quando ela passou para a King’s Univerty. Não, não fez nada! Não ligou. Ele é péssimo, um pai ausente, que não dá amor. O carro quebrou, e ele foi incapaz de providenciar outro. Ela foi assaltada, e ele não conseguiu trocar o carro da menina... Ele só gosta da outra filha, da Isabella (filha do ex-diretor da Globo com a apresentadora Ana Furtado)", desabafou.

Na última terça-feira (11), Boninho compartilhou um texto em seu perfil no Instagram pedindo respeito à família e negando as acusações feitas pela ex-mulher. "Tenho três filhos lindos — Marianna, Pedro e Isabella. Sempre estive e sempre estarei aqui para cada um deles. E eles sabem disso. Nunca tratei assuntos familiares em público e não pretendo começar agora. Mas toda essa exposição, tão desnecessária, acaba gerando consequências e se tornando dolorosa para todos os envolvidos", iniciou.

"É por eles — pela minha família que amo e que foi envolvida de forma gratuita nessa situação — que peço respeito diante da leviandade do que foi dito. Do olhar editorial, maldoso e irresponsável de quem conduziu esse momento. Eu jamais faria algo assim. Com ninguém. Só desejo preservar meus filhos, minha família. Sigo tranquilo e em paz. E desejo que todos possam seguir assim também", finalizou Boninho.