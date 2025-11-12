Acesse sua conta
Lembra dele? Ex-príncipe de Sasha admite que se deslumbrou com a fama: 'Gastei com muita besteira'

Bernardo Mesquita venceu concurso promovido pela TV Xuxa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:43

Bernardo Mesquita venceu o concurso no programa da Xuxa
Bernardo Mesquita venceu o concurso no programa da Xuxa Crédito: Felipe Quintini/Reprodução/Instagram e TV Globo / João Miguel Júnior

Bernardo Mesquita ficou conhecido nacionalmente em 2009, quando venceu o concurso "Procura-se um Príncipe", promovido pela TV Xuxa. Na época, ele tinha 18 anos e, ao conquistar a competição, o jovem virou o par de Sasha no filme "O Mistério de Feiurinha", o único em que a filha da Rainha dos Baixinhos atuou até hoje. O ator, hoje com 35 anos, admite que ficou deslumbrado com o sucesso repentino.

"A fama veio muito cedo, e de certa forma eu me deslumbrei. Comecei a ganhar dinheiro, a ser reconhecido, a chamar atenção — afinal, eu tinha o arquétipo do príncipe", afirmou, em entrevista à jornalista Heloisa Tolipan.

"Quando você é muito jovem, quer aproveitar tudo. Tudo está muito fácil. A facilidade do dinheiro chegar rápido é um problema se você não tiver cabeça. Mesmo com o suporte dos meus pais, gastei com muita besteira. Eu precisava amadurecer", completou o artista.

Bernardo segue na atuação, e tem várias novelas bíblicas da Record no currículo. Ele viveu Micáias em "O Rico e Lázaro" (2018), Shimêia e Jonadabe na série "Reis" (2022), Hanani em "Neemias" (2024) e Miguel em "A Vida de Jó". Recentemente, foi escalado para a primeira novela vertical do TikTok, intitulada "Chefe". Na produção, que tem 80 episódios, cada um com 1 minuto, o ator vive Caio Velanova.

"Essa sacada é muito esperta. Acho que esse formato vai ganhar muita força, porque é dinâmico. As histórias são curtas, diretas, cheias de cortes interessantes. A gente tem que passar uma novidade a cada minuto, senão o público se dispersa. É um desafio delicioso", falou.

O artista também é pai de Bento, de 6 anos, do casamento com Julia Mackenzie. O relacionamento chegou ao fim esse ano. "Passei por um processo complicado depois da separação. Acabei ficando um tempo sem treinar direito, vivendo o processo do luto. Faz parte...Tenho um relacionamento muito bom com a mãe do meu filho, o que é fundamental, já que a gente vai ter esse elo eterno. Isso é importante para a gente e para ele".

Bernardo, porém, não está focado em namoro. "Eu estou deixando a vida me levar, já dizia Zeca Pagodinho. Estou bem tranquilo. A gente vive o processo para lá na frente viver o propósito. Se o meu propósito for encontrar uma pessoa, isso vai acontecer no momento certo. No momento, estou muito focado no meu trabalho e no meu filho".

