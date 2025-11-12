FAMOSOS

Após vídeo polêmico, personal trainer de Virginia posta reflexão: 'Deus é maravilhoso e é Ele quem nos justifica'

Michael Gomes viralizou ao aparecer em vídeo fazendo massagem na influenciadora

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:16

Personal de Virgínia, Michael Gomes compartilha reflexão após vídeo polêmico Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (12), Michael mostrou que está de volta à rotina com outros alunos. Nos Stories do Instagram, ele publicou alguns registros em que aparece em uma academia. Já no feed, falou que sentiu a necessidade de compartilhar uma reflexão e surgiu em um vídeo lendo passagens bíblicas e salmos.

Personal de Virgínia, Michael Gomes é casado com Ana Paula Paz e fisiculturista 1 de 19

"Tudo que a gente está vivendo, passando, tem um por que atrás disso. Eu posso enxergar coisas negativas, positivas (...). Até quando surgem situações ruins, o que entendo é que ninguém vai amadurecer sorrindo, ficar o todo tempo feliz. São situações que têm em nossa vida para nos lapidar, para ensinar", começou.

O personal não comentou diretamente sobre as piadinhas que foram feitas após ele aparecer no vídeo com Virginia, mas confessou estava um pouco aflito ao compartilhar a reflexão. Segundo Michael, foi o jeito que encontrou para passar uma mensagem útil, já que o número de seguidores e pessoas interessadas em sua vida cresceu.