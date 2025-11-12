Acesse sua conta
Após vídeo polêmico, personal trainer de Virginia posta reflexão: 'Deus é maravilhoso e é Ele quem nos justifica'

Michael Gomes viralizou ao aparecer em vídeo fazendo massagem na influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:16

Personal de Virgínia, Michael Gomes compartilha reflexão após vídeo polêmico
Personal de Virgínia, Michael Gomes compartilha reflexão após vídeo polêmico Crédito: Reprodução

O nome do personal trainer Michael Gomes tem repercutido bastante nas redes sociais nos últimos dias. O profissional de Educação Física chamou atenção ao aparecer em um vídeo fazendo caras e bocas enquanto utilizava um massageador na aluna Virginia Fonseca. A situação teria gerado até uma crise no namoro dela com o jogador Vini Jr.

Nesta quarta-feira (12), Michael mostrou que está de volta à rotina com outros alunos. Nos Stories do Instagram, ele publicou alguns registros em que aparece em uma academia. Já no feed, falou que sentiu a necessidade de compartilhar uma reflexão e surgiu em um vídeo lendo passagens bíblicas e salmos.

Personal de Virgínia, Michael Gomes é casado com Ana Paula Paz e fisiculturista

"Tudo que a gente está vivendo, passando, tem um por que atrás disso. Eu posso enxergar coisas negativas, positivas (...). Até quando surgem situações ruins, o que entendo é que ninguém vai amadurecer sorrindo, ficar o todo tempo feliz. São situações que têm em nossa vida para nos lapidar, para ensinar", começou.

O personal não comentou diretamente sobre as piadinhas que foram feitas após ele aparecer no vídeo com Virginia, mas confessou estava um pouco aflito ao compartilhar a reflexão. Segundo Michael, foi o jeito que encontrou para passar uma mensagem útil, já que o número de seguidores e pessoas interessadas em sua vida cresceu.

"Às vezes, Deus usa até o negativo para te levantar. Mas ele nunca vai te desamparar. Eu estou bem tranquilo, quem me justifica é Deus. Tudo que acontece na vida tem um propósito. Uso essa oportunidade e engajamento todo para deixar uma mensagem para você. Deixe Deus guiar seus passos. É isso".

Tags:

Bíblia Virginia Personal das Famosas Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Famosos Deus Virginia Fonseca E Vini jr. Vini jr. E Virginia Fonseca Michael Gomes

