Casado, cristão e fisiculturista: quem é Michael Gomes, personal trainer envolvido em polêmica de Vini Jr. e Virginia

Vídeo da influenciadora com o profissional de Educação Física viralizou e fez o astro do Real Madrid apagar foto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:43

Personal de Virgínia, Michael Gomes é casado com Ana Paula Paz há quase dois anos
Personal de Virgínia, Michael Gomes é casado com Ana Paula Paz há quase dois anos Crédito: Reprodução/Instagram

O nome do personal trainer Michael Gomes ganhou repercussão nas redes sociais após ele surgir em vídeo com Virgínia Fonseca. A publicação, compartilhada pela influenciadora na segunda-feira (10), repercutiu pelas caras e bocas feitas pelo profissional de Educação Física enquanto ele utilizava um massageador no pós-treino da empresária. O público não deixou passar batido - e nem o namorado dela, Vini Jr.

O astro do Real Madrid aparentemente não gostou da situação e acabou apagando uma foto que havia publicado ao lado de Virginia. A reação gerou curiosidade: afinal, quem é Michael Gomes?

O personal contratado pela influenciadora é também atleta amador de fisiculturismo, e compartilha um pouco da vida profissional e pessoal com quase 13 mil seguidores no Instagram. Michael, inclusive, é casado há quase dois anos. Em dezembro, ele comemora bodas de algodão com Ana Paula Paz.

Personal de Virgínia, Michael Gomes é casado com Ana Paula Paz e fisiculturista

"Muitas vezes, em minhas orações, Deus me ouviu clamar por um amor, e hoje posso dizer que Ele atendeu minhas preces. Você é o amor que eu sempre quis, a pessoa que transformou tudo em minha vida em algo melhor. É uma pessoa boa, compreensiva, parceira e, acima de tudo, verdadeira. Agradeço todos os dias por esse presente que Deus me deu. Te amo infinitamente", escreveu o profissional em um registro meses antes de subir ao altar.

Profissionalmente, Michael Gomes se apresenta como um personal trainer que trabalha "transformando corpo e mentes". O educador físico tem imagens ao lado do cantor Mateus, da dupla Jorge & Mateus, em uma academia de alto padrão em Goiânia, assim como com Gusttavo Lima e com o empresário e influenciador Renato Cariani.

Fisiculturista amador, o profissional também compartilha fotos e resultados de algumas competições, além do treinamento necessário para conseguir o físico exigido para participar dos concursos. O mais recente foi em Curitiba, no Paraná, em julho deste ano. "Indescritível a sensação de poder fazer aquilo que amo. E, acima de tudo, fazer em nome do Senhor Jesus a qual devo tudo", escreveu ele, posando ainda novamente com a esposa.

No seu perfil, ele afirma que é afiliado ao National Physique Committee, uma organização de fisiculturismo amador dos Estados Unidos.

O atleta é cristão e tem algumas fotos participando de cultos evangélicos. "Por maior que seja a dificuldade, com fé e esperança a tempestade irá passar e a felicidade surgir", escreveu em uma publicação.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Virginia Fonseca E Vini jr. Vini jr. E Virginia Fonseca Michael Gomes ana Paula paz

