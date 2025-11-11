POSTAGEM

Vini Jr. quebra silêncio após polêmica de personal trainer com Virginia

Vídeo da influenciadora recebendo massagem repercutiu e alimentou rumores de crise

Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 22:55

Vini Jr. e Virginia Fonseca viveram um breve affair Crédito: Reprodução

Vini Jr. fez uma publicação na noite desta terça-feira (11) que colocou fim aos rumores de um possível término no seu relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca. O atacante do Real Madrid publicou no TikTok uma sequência de fotos, incluindo um registro em que aparece ao lado da sócia da We Pink em um momento descontraído. O post vem poucas horas após uma polêmica tomar conta das redes sociais.

O burburinho começou quando Virginia compartilhou um vídeo em que seu personal trainer surge utilizando um massageador em suas costas. A gravação gerou discussão online, com internautas apontando uma interação muito íntima entre os dois já que a loira estaria comprometida.

As coisas se inflamaram ainda mais quando fãs notaram que Vini Jr. desfez um repost de uma foto publicada pela influenciadora na mesma plataforma em que eles apareciam em um momento romântico. A exclusão foi associada com um incômodo com o personal trainer ou a uma crise entre os dois.

Com essa nova publicação, porém, o craque deixa claro que está tudo bem entre o casal.

Veja foto: