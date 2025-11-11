Acesse sua conta
Vini Jr. quebra silêncio após polêmica de personal trainer com Virginia

Vídeo da influenciadora recebendo massagem repercutiu e alimentou rumores de crise

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 22:55

Vini Jr. e Virginia Fonseca viveram um breve affair
Vini Jr. e Virginia Fonseca viveram um breve affair Crédito: Reprodução

Vini Jr. fez uma publicação na noite desta terça-feira (11) que colocou fim aos rumores de um possível término no seu relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca. O atacante do Real Madrid publicou no TikTok uma sequência de fotos, incluindo um registro em que aparece ao lado da sócia da We Pink em um momento descontraído. O post vem poucas horas após uma polêmica tomar conta das redes sociais.

O burburinho começou quando Virginia compartilhou um vídeo em que seu personal trainer surge utilizando um massageador em suas costas. A gravação gerou discussão online, com internautas apontando uma interação muito íntima entre os dois já que a loira estaria comprometida. 

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. só deve voltar aos gramados em 2025 por Real Madrid/Divulgação
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr com a camisa da LGBTricolor por Reprodução I Instagram @lgbtricolor
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Vini Jr. celebra título da Copa Intercontinental por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr. ouviu gritos de por Real Madrid/Divulgação
Atacante Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Atacante brasileiro Vini Jr é jogador do Real Madrid por Divulgação / Real Madrid
Vini Jr está entre os indicados ao prêmio Bola de Ouro por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr tem recuperação estimada em seis semanas por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr em aquecimento antes do jogo contra o Valencia por Real Madrid/Divulgação
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução

As coisas se inflamaram ainda mais quando fãs notaram que Vini Jr. desfez um repost de uma foto publicada pela influenciadora na mesma plataforma em que eles apareciam em um momento romântico. A exclusão foi associada com um incômodo com o personal trainer ou a uma crise entre os dois.

Com essa nova publicação, porém, o craque deixa claro que está tudo bem entre o casal. 

Veja foto: 

Vini Jr. publica foto com Virginia após polêmica
Vini Jr. publica foto com Virginia após polêmica Crédito: Reprodução

