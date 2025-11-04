Virginia Fonseca está proibida de ir aos EUA? Polêmica envolve influenciadora, Vini Jr. e a Copa do Mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:03
Virginia Fonseca está mesmo fugindo de viagens para os Estados Unidos, onde nasceu? A influenciadora teria pendências com o governo do país e estaria evitando pisar em solo norte-americano para não ser autuada. Por isso, estaria correndo o risco de não acompanhar os jogos do namorado, o jogador Vini Jr., na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. A equipe da loira, porém, negou.
No comunicado, a assessoria da apresentadora do 'Sabadou', do SBT, assegurou que ela não tem qualquer irregularidade com os Estados Unidos. "Virginia não tem nenhuma pendência com o fisco americano. Sua situação está totalmente regular", diz o breve comunicado.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
As informações sobre as supostas irregularidades foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias durante o Programa da Tarde. Segundo ele, Virginia, que possui cidadania americana, estaria devendo impostos sobre bens adquiridos, incluindo aqueles ligados à sua empresa, a WePink. O colunista ainda afirmou que esse é o motivo pelo qual ela não visitou os Estados Unidos nos últimos anos.
A legislação americana cobra impostos com base na nacionalidade, e não apenas na residência. Por isso que, mesmo morando no Brasil desde a infância, a influenciadora está sujeita às regras do fisco americano.
O caso ganhou dimensão por causa do namoro com Vini Jr. O atacante é um dos principais nomes da Seleção Brasileira, e deve estar entre os convocados para disputar a próxima Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026.