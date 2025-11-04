MÚSICA

Flavinho do Pagod’art lota o Clube Espanhol com show marcado por emoção, convidados e Ilê Aiyê

Evento reuniu nomes da música baiana e celebrou a energia do verão com vista para a Baía de Todos os Santos

Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:50

Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art Crédito: Sobral Media

O clima foi de pura celebração no último domingo (2), quando o Clube Espanhol, em Salvador, se transformou em um dos pontos mais vibrantes do fim de semana. A segunda edição dos Ensaios do Pagod’art, comandada por Flavinho, arrastou uma multidão à beira-mar para uma tarde de música, dança e ancestralidade.

Um dos momentos mais emocionantes da festa foi a entrada triunfal do Ilê Aiyê, que surgiu em meio ao público e se uniu ao grupo em uma abertura repleta de energia e representatividade. “Foi incrível ver o Ilê entrando pelo meio do público, cantar para a galera antes de subir ao palco e sentir toda a emoção daquele momento”, contou Flavinho.

Ensaios do Pagod’art 1 de 9

O cantor destacou ainda a importância do evento para a cena local. “O ensaio de verão cumpriu o papel de reunir nossa galera, fazer nossa música acontecer e ainda nos dar liberdade para fazer a arte que acreditamos. Foi um verdadeiro sonho se realizando. Ali não tinha como ficar parado, foi puro suco de verão”, disse.

O público também vibrou com as participações de Tony Salles, Felipe Pezzoni (Banda Eva) e Escandurras, que levaram ainda mais diversidade de ritmos e carisma ao palco. O evento contou com casa cheia e uma plateia empolgada, que cantou e dançou durante toda a apresentação.

Nos bastidores, o ensaio ainda teve presenças ilustres como Danilo Mesquita e Renato Piaba, além de outros artistas que prestigiaram a festa. Os shows de Uel e Filhos de Jorge completaram a programação, mantendo o astral lá no alto e reforçando o clima de verão que tomou conta do Clube Espanhol.