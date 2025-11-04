Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flavinho do Pagod’art lota o Clube Espanhol com show marcado por emoção, convidados e Ilê Aiyê

Evento reuniu nomes da música baiana e celebrou a energia do verão com vista para a Baía de Todos os Santos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:50

Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art Crédito: Sobral Media

O clima foi de pura celebração no último domingo (2), quando o Clube Espanhol, em Salvador, se transformou em um dos pontos mais vibrantes do fim de semana. A segunda edição dos Ensaios do Pagod’art, comandada por Flavinho, arrastou uma multidão à beira-mar para uma tarde de música, dança e ancestralidade.

Um dos momentos mais emocionantes da festa foi a entrada triunfal do Ilê Aiyê, que surgiu em meio ao público e se uniu ao grupo em uma abertura repleta de energia e representatividade. “Foi incrível ver o Ilê entrando pelo meio do público, cantar para a galera antes de subir ao palco e sentir toda a emoção daquele momento”, contou Flavinho.

Ensaios do Pagod’art

Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media
1 de 9
Flavinho emociona o público nos Ensaios do Pagod’art por Sobral Media

O cantor destacou ainda a importância do evento para a cena local. “O ensaio de verão cumpriu o papel de reunir nossa galera, fazer nossa música acontecer e ainda nos dar liberdade para fazer a arte que acreditamos. Foi um verdadeiro sonho se realizando. Ali não tinha como ficar parado, foi puro suco de verão”, disse.

O público também vibrou com as participações de Tony Salles, Felipe Pezzoni (Banda Eva) e Escandurras, que levaram ainda mais diversidade de ritmos e carisma ao palco. O evento contou com casa cheia e uma plateia empolgada, que cantou e dançou durante toda a apresentação.

Nos bastidores, o ensaio ainda teve presenças ilustres como Danilo Mesquita e Renato Piaba, além de outros artistas que prestigiaram a festa. Os shows de Uel e Filhos de Jorge completaram a programação, mantendo o astral lá no alto e reforçando o clima de verão que tomou conta do Clube Espanhol.

Com a vista para a Baía de Todos os Santos e o público em coro, o segundo ensaio do Pagod’art consolidou o evento como uma das principais prévias carnavalescas da temporada. E a festa não para por aí: o próximo ensaio já tem data marcada para o dia 20 de dezembro, com ingressos disponíveis em breve.

Leia mais

Imagem - Conversa com Bial deve sair do ar e pode ser substituído por novo programa

Conversa com Bial deve sair do ar e pode ser substituído por novo programa

Imagem - A família de Senna odeia Galisteu? Entenda a treta que fez a apresentadora ser barrada no velório do piloto

A família de Senna odeia Galisteu? Entenda a treta que fez a apresentadora ser barrada no velório do piloto

Imagem - Filha de Sandra Annenberg surge aos beijos com a namorada em vídeo de Halloween e encanta seguidores

Filha de Sandra Annenberg surge aos beijos com a namorada em vídeo de Halloween e encanta seguidores

Tags:

Música axé Music Ensaios do Pagod’art

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada