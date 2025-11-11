DESABAFO MATERNAL

'Três noites sem dormir': Sabrina Sato fala sobre problema de saúde da filha Zoe

Zoe é filha da apresentadora com o ex-marido Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato fez um desabafo maternal nas suas redes sociais. Ela relatou que a filha Zoe estava enfrentando um problema de saúde e por as duas precisaram adaptar a rotina nos últimos dias. Fruto da antiga relação de Sabrina com o ex-marido Duda Nagle, a pequena teve virose, com febre e tosse.

A famosa explicou que foi um momento bem difícil de cuidado intensivo, sem descanso. “Ficamos recolhidas em casa esses dias, cuidando de uma virose que a Zozo pegou. E as mães sabem quando nossos filhos ficam assim: a gente cola neles. Graças a Deus ela reagiu rápido, mesmo depois de três noites quase sem dormir", contou.

Sabrina, porém, ressaltou que tudo acabou dando certo e o momento de recolhimento foi importante para a família. "No fim, foram momentos de respiro. A gente descansou, viu filmes com o Zezé – que dormia antes – leu histórias, desenhou , inventou brincadeiras, cuidou dos cachorros com calma, conversou sobre tudo e nada… e ficamos ainda mais grudadas. Bem caseiras, do jeitinho que a vida às vezes pede e a gente ama”, destacou.