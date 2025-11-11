Acesse sua conta
MC Poze se pronuncia e revela motivo do término com Vivi Noronha

Os dois confirmaram que não estão mais juntos depois de sete anos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:45

Poze do Rodo e Vivi Noronha
Poze do Rodo e Vivi Noronha Crédito: Reprodução/Instagram

MC Poze do Rodo se pronunciou através do Instagram nesta terça-feira (11) após Vivi Noronha vir à público confirmar que o casamento dos dois chegou ao fim após sete anos. "Obrigado a todos que sempre torceram por nós. Gratidão eterna", começou dizendo funkeiro, Através de post nos Stories ele falou sobre o motivo do término e negou rumores sobre traição da parte dele. 

"Tropa, parem de acreditar em tudo que vocês veem na internet, com papo que eu trai ela, esquece isso, o motivo do nosso término foi algo que nós dois conversamos e decidimos entre nós, nada fora disso!!" afirmou ele. "Eu jamais iria trair ela depois de tudo que ela fez, o motivo foi algo que eu e ela achamos que seria melhor e fé!! Mais uma vez, obrigado a todos pelo carinho", completou o artista carioca. 

Veja declaração:

Poze se pronuncia sobre término com Vivi Noronha
Poze se pronuncia sobre término com Vivi Noronha Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Rumores de que o casal não estaria mais junto começaram a circular nesta segunda-feira (10). O burburinho surgiu após fãs notarem que Poze postou nas redes sociais uma foto sem aliança. Pouco tempo depois, a influenciadora Vivi Noronha confirmou o fim da relação.

"Decidimos seguir caminhos diferentes. Acima de qualquer coisa, o que mais importa neste momento são nossos três filhos, que continuarão sendo a nossa prioridade e o elo mais importante [...] Esse é um momento que exige maturidade e cuidado, especialmente por envolver crianças. Peço empatia, compreensão e respeito. Cada um segue sua própria caminhada, e tudo o que vier a ser feito ou dito não tem mais relação com o outro", escreveu. 

Juntos desde 2018, Poze do Rodo e Vivi Noronha chegaram a se separar em 2021, quando ela estava grávida da terceira filha do casal, mas reataram. Em 2024, os dois casaram oficialmente. Eles são pais de Júlia, de 5 anos, Miguel, de 3, e Laura, de 2.

