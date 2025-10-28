TRAJETÓRIA

Vesgo critica Sabrina Sato após relato de ‘humilhação’ no Pânico: ‘Ingratidão é f*da!’

Rodrigo Scarpa criticou Sabrina Sato após apresentadora relembrar trajetória com Nicole Bahls no Pânico

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 19:26

Sabrina Sato ficou emocionada ao relembrar trajetória junto com Nicole Bahls Crédito: Reprodução | TV Globo

Rodrigo Scarpa, o Vesgo do “Pânico”, criticou Sabrina Sato após a apresentadora falar durante o “Domingão com Huck” no último domingo (26), que passou por humilhações no programa exibido entre 2003 e 2012 na Rede TV!

Scarpa publicou um vídeo no Instagram com um recorte da fala da apresentadora, e em seguida, ele se pronunciou. O empresário afirmou que “ingratidão” é horrível. “Emílio [Surita] estendeu a mão quando era uma ex-BBB. Por lá se manteve por dez anos ganhando salários, seis dígitos e fazendo todos os ‘merchans’. Todas as terças-feiras tinha uma equipe enorme pensando para os quadros dela darem certo. inclusive, o Emílio Bolinha, roteiristas, edição. Tinha tapete vermelho lá! Ingratidão é foda!”, escreveu.

Durante o Domingão, Sabrina relembrou a época em que trabalhou no “Pânico” ao avaliar a apresentação de Nicole Bahls no “Dança dos Famosos”. A apresentadora, que foi convidada para opinar ao lado dos jurados, falou sobre a admiração que nutre pela amiga.

“Eu tô até emocionada de tá aqui hoje vendo a Nicole brilhar nos domingos”, disse com lágrimas nos olhos. “A gente trabalhou juntas há muitos anos no Pânico, aos domingos, e era tanta humilhação que a gente passou. A gente ralava tanto. Agora, vê-la brilhar, dançar aqui, se divertir, é tão bom. Faz tão bem pra minha alma. Amiga, a gente venceu”, ressaltou Sabrina com seu jeito autêntico ao relembrar a época em que Nicole Bahls “não conseguia gravar nenhuma coreografia”.

Depois, o humorista Scarpa editou a publicação, retirando os trechos em que mencionava a questão da “ingratidão”, e afirmou que “Talvez [Sabrina] não tenha se expressado bem”, escreveu, acrescentando que é grato ao Pânico, a Sabrina e aos irmãos de Sabrina, que têm uma agência artística da qual Scarpa já foi cliente.

Scarpa ainda elogiou a postura de Nicole Bahls. "Eu estava lá dentro e sei que ela [Sabrina] é a que tinha mais privilégios entre todas as meninas. Não tem do que reclamar", escreveu, curtindo comentários que chamavam Sabrina de "ingrata". "Reparem que a Nicole nem deu muita bola, porque sempre foi grata", disse, em outra mensagem.