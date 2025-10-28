Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vesgo critica Sabrina Sato após relato de ‘humilhação’ no Pânico: ‘Ingratidão é f*da!’

Rodrigo Scarpa criticou Sabrina Sato após apresentadora relembrar trajetória com Nicole Bahls no Pânico

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 19:26

Sabrina Sato ficou emocionada ao relembrar trajetória junto com Nicole Bahls
Sabrina Sato ficou emocionada ao relembrar trajetória junto com Nicole Bahls Crédito: Reprodução | TV Globo

Rodrigo Scarpa, o Vesgo do “Pânico”, criticou Sabrina Sato após a apresentadora falar durante o “Domingão com Huck” no último domingo (26), que passou por humilhações no programa exibido entre 2003 e 2012 na Rede TV!

Sabrina Sato

Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
1 de 13
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai diagnosticado com câncer e agradece acolhimento no trabalho: 'Tratamento muito grande'

Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai diagnosticado com câncer e agradece acolhimento no trabalho: 'Tratamento muito grande'

Imagem - Sabrina Sato surge irreconhecível e choca seguidores: ‘Passada’

Sabrina Sato surge irreconhecível e choca seguidores: ‘Passada’

Imagem - Pai de Sabrina Sato recebe alta após 25 dias internado e duas cirurgias delicadas

Pai de Sabrina Sato recebe alta após 25 dias internado e duas cirurgias delicadas

Scarpa publicou um vídeo no Instagram com um recorte da fala da apresentadora, e em seguida, ele se pronunciou. O empresário afirmou que “ingratidão” é horrível. “Emílio [Surita] estendeu a mão quando era uma ex-BBB. Por lá se manteve por dez anos ganhando salários, seis dígitos e fazendo todos os ‘merchans’. Todas as terças-feiras tinha uma equipe enorme pensando para os quadros dela darem certo. inclusive, o Emílio Bolinha, roteiristas, edição. Tinha tapete vermelho lá! Ingratidão é foda!”, escreveu.

Durante o Domingão, Sabrina relembrou a época em que trabalhou no “Pânico” ao avaliar a apresentação de Nicole Bahls no “Dança dos Famosos”. A apresentadora, que foi convidada para opinar ao lado dos jurados, falou sobre a admiração que nutre pela amiga.

“Eu tô até emocionada de tá aqui hoje vendo a Nicole brilhar nos domingos”, disse com lágrimas nos olhos. “A gente trabalhou juntas há muitos anos no Pânico, aos domingos, e era tanta humilhação que a gente passou. A gente ralava tanto. Agora, vê-la brilhar, dançar aqui, se divertir, é tão bom. Faz tão bem pra minha alma. Amiga, a gente venceu”, ressaltou Sabrina com seu jeito autêntico ao relembrar a época em que Nicole Bahls “não conseguia gravar nenhuma coreografia”.

Depois, o humorista Scarpa editou a publicação, retirando os trechos em que mencionava a questão da “ingratidão”, e afirmou que “Talvez [Sabrina] não tenha se expressado bem”, escreveu, acrescentando que é grato ao Pânico, a Sabrina e aos irmãos de Sabrina, que têm uma agência artística da qual Scarpa já foi cliente.

Scarpa ainda elogiou a postura de Nicole Bahls. "Eu estava lá dentro e sei que ela [Sabrina] é a que tinha mais privilégios entre todas as meninas. Não tem do que reclamar", escreveu, curtindo comentários que chamavam Sabrina de "ingrata". "Reparem que a Nicole nem deu muita bola, porque sempre foi grata", disse, em outra mensagem.

Alan Rapp, que foi diretor do “Pânico”, também deixou um comentário elogiando Nicole. “Nicole. a musa de todas as musas, sempre uma rainha. Orgulho dessa pupila tão grata e humilde, diferente de todas em todos os sentidos. Obrigada por ter feito parte do nosso grande sucesso no ‘Pânico’. Gratidão é para poucos!”, escreveu.

Leia mais

Imagem - 6 dicas para ter sucesso nas questões de exatas no Enem

6 dicas para ter sucesso nas questões de exatas no Enem

Imagem - 5 receitas de pães práticos para fazer em casa

5 receitas de pães práticos para fazer em casa

Imagem - 5 curiosidades sobre o escritor e quadrinista Mauricio de Sousa

5 curiosidades sobre o escritor e quadrinista Mauricio de Sousa

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Gretchen desabafa após diagnóstico de alopecia: ‘Não tenho mais cabelo’

Gretchen desabafa após diagnóstico de alopecia: ‘Não tenho mais cabelo’
Imagem - Como dormir melhor nos dias quentes: práticas que ajudam o corpo a relaxar e o sono a durar mais

Como dormir melhor nos dias quentes: práticas que ajudam o corpo a relaxar e o sono a durar mais

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada