Sabrina Sato surge irreconhecível e choca seguidores: ‘Passada’

Apresentadora mudou completamente de visual, com até prótese dentária

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:32

Sabrina Sato apareceu completamente diferente
Sabrina Sato apareceu completamente diferente Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Sabrina Sato é uma das maiores fashionistas do Brasil. Do Sambódromo da Marquês de Sapucaí a participação em programas de TV, a apresentadora está sempre inovando no estilo e promovendo intervenções na aparência.

Sabrina Sato mudou visual

Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais
1 de 3
Sabrina Sato por Reprodução | Redes Sociais

No entanto, dessa vez a mudança foi tão radical que chocou até os fãs que a acompanham nas redes sociais. Nas fotos compartilhadas, Sabrina aparece com o cabelo loiro, com os dentes menores, o nariz maior, além de lentes azuis.

Os seguidores ficaram chocados com a mudança radical no rosto de Sabrina. “Passada”, escreveu a modelo. “Jurava que era alguém parecido com você”, comentou outra pessoa na publicação.

A apresentadora chegou a brincar com a ‘nova aparência’. “É gente, não é fácil a vida da apresentadora brasileira! Pela primeira vez sem pinta”, brincou Sabrina sobre sua marca registrada.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Nicolas Prattes e Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes  por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão juntos desde 2024 por Reprodução/TV Globo?Instagram
Nicolas Prattes e Sabrina Sato por Reprodução
Nicolas Prattes e Sabrina Sato por Reprodução
Nicolas Prattes e Sabrina Sato por Reprodução
Nicolas Pratesa e Sabrina Sato por Reprodução
Nicolas Prattes, Sabrina Sato e Zoe por Reprodução / Redes Sociais
Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Zoe por Reprodução
Casamento secreto de Sabrina Sato e Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes por Reprodução / Redes Sociais
Nicolas Prattes e Sabrina Sato por Redes sociais
Sabrina Sato e Nicolas Prattes por Redes sociais
Sabrina Sato e Nicolas Prattes por Redes sociais
Sabrina Sato e Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
1 de 15
Nicolas Prattes e Sabrina Sato por Reprodução/Instagram

No entanto, a mudança faz parte de uma caracterização. A apresentadora está vivendo a personagem Rosane, que chegará no dia 30 de setembro no GNT, no programa “Sua Maravilhosa”.

Com o objetivo de realizar o sonho de mulheres, a apresentadora assumirá diferentes identidades para se infiltrar no dia a dia delas sem ser reconhecida. Nas imagens compartilhadas pela apresentadora, ela encarna Rosane, conhecida como a “dona do brilho”, uma empreendedora brasileira, de temperamento enérgico e divertido, com estilo extravagante.

“Eu vou me disfarçar pra conhecer a história de 10 mulheres incríveis. Vai ter prótese, dente falso, mudança de cabelo, voz( vou tentar) e não me julguem , roupa… até a verruga na testa vai embora! Tudo isso pra que elas não desconfiem de nada e possam viver um momento único, verdadeiro e inesquecível”, escreveu Sabrina na publicação.

Para o programa, Sabrina terá uma equipe formada pelo influenciador Theodoro, Gui Paiva, parceiro de confiança da apresentadora há quase dez anos que também está junto dela no “Carnaval da Sabrina”. Além da atriz e preparadora de elenco Lili Fonseca.

“Sua Maravilhosa” é produzido pela Endemol Shine Brasil, com direção de Renata Shoel e roteiro de Jéssica Reis.

