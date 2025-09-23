MUDANÇA RADICAL

Sabrina Sato surge irreconhecível e choca seguidores: ‘Passada’

Apresentadora mudou completamente de visual, com até prótese dentária

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:32

Sabrina Sato apareceu completamente diferente Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Sabrina Sato é uma das maiores fashionistas do Brasil. Do Sambódromo da Marquês de Sapucaí a participação em programas de TV, a apresentadora está sempre inovando no estilo e promovendo intervenções na aparência.

No entanto, dessa vez a mudança foi tão radical que chocou até os fãs que a acompanham nas redes sociais. Nas fotos compartilhadas, Sabrina aparece com o cabelo loiro, com os dentes menores, o nariz maior, além de lentes azuis.

Os seguidores ficaram chocados com a mudança radical no rosto de Sabrina. “Passada”, escreveu a modelo. “Jurava que era alguém parecido com você”, comentou outra pessoa na publicação.

A apresentadora chegou a brincar com a ‘nova aparência’. “É gente, não é fácil a vida da apresentadora brasileira! Pela primeira vez sem pinta”, brincou Sabrina sobre sua marca registrada.

No entanto, a mudança faz parte de uma caracterização. A apresentadora está vivendo a personagem Rosane, que chegará no dia 30 de setembro no GNT, no programa “Sua Maravilhosa”.

Com o objetivo de realizar o sonho de mulheres, a apresentadora assumirá diferentes identidades para se infiltrar no dia a dia delas sem ser reconhecida. Nas imagens compartilhadas pela apresentadora, ela encarna Rosane, conhecida como a “dona do brilho”, uma empreendedora brasileira, de temperamento enérgico e divertido, com estilo extravagante.

“Eu vou me disfarçar pra conhecer a história de 10 mulheres incríveis. Vai ter prótese, dente falso, mudança de cabelo, voz( vou tentar) e não me julguem , roupa… até a verruga na testa vai embora! Tudo isso pra que elas não desconfiem de nada e possam viver um momento único, verdadeiro e inesquecível”, escreveu Sabrina na publicação.

Para o programa, Sabrina terá uma equipe formada pelo influenciador Theodoro, Gui Paiva, parceiro de confiança da apresentadora há quase dez anos que também está junto dela no “Carnaval da Sabrina”. Além da atriz e preparadora de elenco Lili Fonseca.