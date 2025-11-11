TRAGÉDIA

Morte de personagem vai mudar tudo na reta final de Dona de Mim

Um nome importante da trama será encontrado sem vida

Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:28

"Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Um personagem importante de Dona de Mim, novela das 7 da TV Globo, será encontrado tragicamente morto na reta final da trama, em torno do capítulo de número 199. Quem morrerá será Vanderson (Armando Babaioff), pai biológico de Sofia e ex-abusivo de Ellen (Camila Pitanga), o que vai mudar completamente o rumo da trama.

Ele será encontrado sem vida em circunstâncias misteriosas e o motivo não será revelado logo de início, trazendo um grande mistério. Com a morte dele, Ellen retornará disposta a recuperar o tempo perdido com a filha Sofia e enfrentar as pessoas do seu passado. As informações são de André Romano, do Observatório da TV.

Mesmo depois de morto, Vanderson continuará sendo uma presença marcante em "Dona de Mim", já que ele terá deixado problemas para traz e dívidas com personagens. O novo vilão da trama, Hudson (Emílio Dantas), será o responsável por levar a informação da morte do crápula para Ellen. É aí que começará um novo ciclo de reencontros e poder.