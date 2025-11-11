Morte de personagem vai mudar tudo na reta final de Dona de Mim

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:28
Um personagem importante de Dona de Mim, novela das 7 da TV Globo, será encontrado tragicamente morto na reta final da trama, em torno do capítulo de número 199. Quem morrerá será Vanderson (Armando Babaioff), pai biológico de Sofia e ex-abusivo de Ellen (Camila Pitanga), o que vai mudar completamente o rumo da trama.
Ele será encontrado sem vida em circunstâncias misteriosas e o motivo não será revelado logo de início, trazendo um grande mistério. Com a morte dele, Ellen retornará disposta a recuperar o tempo perdido com a filha Sofia e enfrentar as pessoas do seu passado. As informações são de André Romano, do Observatório da TV.
Vanderson, Ellen e Sofia em "Dona de Mim"
Mesmo depois de morto, Vanderson continuará sendo uma presença marcante em "Dona de Mim", já que ele terá deixado problemas para traz e dívidas com personagens. O novo vilão da trama, Hudson (Emílio Dantas), será o responsável por levar a informação da morte do crápula para Ellen. É aí que começará um novo ciclo de reencontros e poder.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.