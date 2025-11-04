FILA ANDOU!

Samuel engata novo romance em Dona de Mim após levar pé na bunda de Leona

Mocinho receberá negativa em pedido de casamento e seguirá a vida

Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:25

Samuel levará pé na bunda de Leona em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

As vidas amorosas dos personagens de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo, seguem sofrendo grande reviravoltas. Após pedir Leona (Clara Moneke) em casamento e ser rejeitado e, em seguida, vê-la se reaproximando de Marlon (Humberto Morais), Samuel (Juan Paiva) também irá seguir a vida de solteiro.

Em capítulos seguintes da trama, o mocinho vai reencontrar uma personagem que acenderá uma chama nele: Pam (Haonê Thinar). Após inúmeras brigas com Danilo (Felipe Simas), Pam terá colocado um ponto final no relacionamento com o rapaz e, então, encontrará o ex de Leo, também recém solteiro.

Veja quem será o novo affair de Samuel:

Pam (Haonê Thinar) Crédito: Reprodução

Como Leo e Samuel vão terminar?

Com Sofia triste com o seu retorno à mansão dos Boaz, Leona resolverá voltar a ser babá da menina para estar mais de perto. E Samuel, chocado com "sacrifício" da jovem pela menina, pensará que a solução para que ela passe a fazer parte da família e conviva mais com a pequena é pedi-la em casamento.



Leo, porém, achará um movimento estranho e muito "burocrático" do rapaz. Ela não apenas rejeitará o pedido como ainda terminará o namoro com o personagem de Juan Paiva. Decepcionada, a mocinha dirá que sua prioridade na vida será cuidar de Sofia, botando um fim na relação.