Tremembé: Escorpião é o signo que domina entre os criminosos mais famosos do país

Curiosamente, entre os que tiveram as datas de nascimento confirmadas, quatro signos se repetem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:43

Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen, Roger abdelmassih e outroa criminosos são retratados em
Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen, Roger abdelmassih e outroa criminosos são retratados em "Tremembé Crédito: Reprodução

Entre os detentos mais conhecidos que já passaram pela Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé, no interior de São Paulo, estão nomes marcados por crimes que chocaram o país. Curiosamente, entre os que tiveram as datas de nascimento confirmadas, quatro signos se repetem: Escorpião, Sagitário, Aquário e Libra.

Suzane von Richthofen, Anna Carolina Jatobá e Cristian Cravinhos nasceram sob o signo de Escorpião, considerado um dos mais intensos e misteriosos do zodíaco. Regido por Plutão, Escorpião é associado à profundidade emocional, ao desejo de controle e à capacidade de ir até o limite em situações extremas. São pessoas conhecidas por esconder sentimentos, agir com estratégia e ter uma natureza magnética, que pode se manifestar tanto em poder de atração quanto em manipulação. Quando desequilibrado, o signo pode revelar comportamentos obsessivos e vingativos.

Elize Matsunaga, por sua vez, é sagitariana. Sagitário costuma ser associado à liberdade, à busca por conhecimento e à impulsividade. É um signo de fogo, regido por Júpiter, que carrega o desejo de viver experiências intensas e explorar limites. Em desequilíbrio, a impulsividade e a dificuldade de lidar com frustrações podem levar o sagitariano a atitudes impensadas, seguidas por tentativas de justificar racionalmente os próprios atos.

Já Daniel Cravinhos nasceu sob o signo de Aquário, ligado à rebeldia e à quebra de padrões. Aquarianos tendem a agir fora da curva e são conhecidos por defender ideias próprias, mesmo que isso signifique desafiar regras. Quando em desarmonia, o desapego emocional e o comportamento imprevisível podem se transformar em frieza e dificuldade de reconhecer consequências.

Roger Abdelmassih completa a lista como libriano. Libra, regido por Vênus, é o signo do equilíbrio e da aparência. Librianos valorizam a imagem social e a aprovação dos outros, buscando harmonia e refinamento. Em contrapartida, quando em descompasso, podem agir de forma dissimulada, escondendo intenções por trás de um comportamento aparentemente afável e educado.

Entre os signos encontrados, a repetição de Escorpião chama atenção pela intensidade e pela ligação com emoções profundas. Sagitário, Aquário e Libra completam o quadro com perfis que, sob diferentes aspectos, também desafiam limites. A astrologia não explica crimes, mas ajuda a compreender como determinadas tendências emocionais e comportamentais podem se manifestar de maneiras distintas em cada pessoa.

