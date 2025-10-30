Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inesperado: veja como Leona vai reagir ao ser pedida em casamento em Dona de Mim

Protagonista será surpreendida pelo namorado e tomará atitude

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:59

Leona e Samuel em
Leona e Samuel em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

Leo (Clara Moneke) será surpreendida pelo namorado Samuel (Juan Paiva) com um pedido de casamento em "Dona de Mim". Abalados por divergências sobre a criação de Sofia (Elis Cabral), já que o irmão apoiou o retorno da menina - que estava sob a tutela da protagonista - à casa das Boaz, Leona reagirá de forma inesperada. 

O que parecia ser um passo à frente na verdade vai ser um empurrão para acabar com o romance entre os dois de vez. E, inclusive, a partir do capítulo que vai ao no dia 6 de novembro, a babá vai se reaproximar de uma outra figura na novela das 7 da TV Globo: Marlon (Humberto Morais). 

Leona e Samuel em "Dona de Mim"

Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em Dona de Mim por Reprodução
1 de 4
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo

LEIA MAIS

'Dona de mim': Jacques se desespera com retorno de personagem e fica prestes a ser desmascarado pela morte de Abel

Danilo descobre segredo sórdido em Dona de Mim e salva vida de Filipa

'Dona de Mim': Leona vive reviravolta e é pedida em casamento após reencontro com o passado

Como será o pedido e a resposta de Leona?

Com Sofia triste com o seu retorno à mansão dos Boaz, Leona resolverá voltar a ser babá da menina para estar mais de perto. E Samuel, chocado com "sacrifício" da jovem pela menina, pensará que a solução para que Leo passe a fazer parte da família e conviva mais com a pequena é pedi-la em casamento. 

Leo, porém, achará um movimento estranho e precipitado do rapaz. Ela não apenas rejeitará o pedido como ainda terminará o namoro com o personagem de Juan Paiva. Decepcionada, a mocinha dirá que sua prioridade na vida será cuidar de Sofia, botando um fim na relação com o rapaz. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 3. 

Reaproximação com Marlon 

Com o fim do namoro com Samuel, Marlon voltará aos pensamento de Leona. O policial acompanhará a preocupação de Leo com Sofia e até se emocionará, dizendo que ela nasceu para ser mãe. Em capítulos mais à frente, a personagem de Clara Moneke se envolverá por acaso com o policial em uma situação inusitada: os dois ajudarão num parto que acontecerá dentro de um ônibus.

Por conta do feito heroico, eles serão entrevistados por jornais e aparecerão em todo lugar como se fossem um casal, deixando Samuel cheio de ciúmes da ex. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca monta guarda-roupa em Madri após assumir namoro com Vini Jr.: 'Comprar coisas para deixar aqui'

Virginia Fonseca monta guarda-roupa em Madri após assumir namoro com Vini Jr.: 'Comprar coisas para deixar aqui'

Imagem - ‘A Fazenda 17’: enquete do CORREIO aponta roça acirrada e possível eliminação inesperada

‘A Fazenda 17’: enquete do CORREIO aponta roça acirrada e possível eliminação inesperada

Imagem - Morre ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 42 anos

Morre ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 42 anos

Tags:

Dona de mim tv Globo Novela

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Ensaios do Pagod’art terão Tony Salles, Banda Eva e mais; veja detalhes

Ensaios do Pagod’art terão Tony Salles, Banda Eva e mais; veja detalhes
Imagem - Você usa errado: entenda o que significa cada símbolo da gaveta da máquina de lavar

Você usa errado: entenda o que significa cada símbolo da gaveta da máquina de lavar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada