SIM OU NÃO?

Inesperado: veja como Leona vai reagir ao ser pedida em casamento em Dona de Mim

Protagonista será surpreendida pelo namorado e tomará atitude

Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:59

Leona e Samuel em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

Leo (Clara Moneke) será surpreendida pelo namorado Samuel (Juan Paiva) com um pedido de casamento em "Dona de Mim". Abalados por divergências sobre a criação de Sofia (Elis Cabral), já que o irmão apoiou o retorno da menina - que estava sob a tutela da protagonista - à casa das Boaz, Leona reagirá de forma inesperada.

O que parecia ser um passo à frente na verdade vai ser um empurrão para acabar com o romance entre os dois de vez. E, inclusive, a partir do capítulo que vai ao no dia 6 de novembro, a babá vai se reaproximar de uma outra figura na novela das 7 da TV Globo: Marlon (Humberto Morais).

Como será o pedido e a resposta de Leona?

Com Sofia triste com o seu retorno à mansão dos Boaz, Leona resolverá voltar a ser babá da menina para estar mais de perto. E Samuel, chocado com "sacrifício" da jovem pela menina, pensará que a solução para que Leo passe a fazer parte da família e conviva mais com a pequena é pedi-la em casamento.

Leo, porém, achará um movimento estranho e precipitado do rapaz. Ela não apenas rejeitará o pedido como ainda terminará o namoro com o personagem de Juan Paiva. Decepcionada, a mocinha dirá que sua prioridade na vida será cuidar de Sofia, botando um fim na relação com o rapaz. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 3.

Reaproximação com Marlon

Com o fim do namoro com Samuel, Marlon voltará aos pensamento de Leona. O policial acompanhará a preocupação de Leo com Sofia e até se emocionará, dizendo que ela nasceu para ser mãe. Em capítulos mais à frente, a personagem de Clara Moneke se envolverá por acaso com o policial em uma situação inusitada: os dois ajudarão num parto que acontecerá dentro de um ônibus.

Por conta do feito heroico, eles serão entrevistados por jornais e aparecerão em todo lugar como se fossem um casal, deixando Samuel cheio de ciúmes da ex.