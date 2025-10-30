Virginia Fonseca monta guarda-roupa em Madri após assumir namoro com Vini Jr.: 'Comprar coisas para deixar aqui'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:24
Virginia Fonseca já está planejando seu futuro com Vini Jr. Poucos dias após assumir o namoro com o jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira, a influenciadora começou a se preparar para as próximas idas a Madri. Nesta quinta-feira (30), a apresentadora do 'Sabadou', do SBT, contou que vai "montar um guarda-roupas" na Espanha, para não precisar viajar com tanta bagagem.
"Vim trazer as crianças no shopping para brincarem um pouco e vou aproveitar para comprar algumas coisas para deixar aqui em Madri, sabe? Roupa para ficar em casa, secador, essas coisas. Vou deixar para não precisar ficar trazendo toda vez que eu vier", contou a loira. "Agora é bate e volta Brasil e Madri", acrescentou, aos risos.
Virginia Fonseca fez passeio com os filhos em Madri
Antes de ir ao shopping, Virginia mostrou que fez um passeio com os filhos, Maria Alice, de 4, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano, frutos do casamento com Zé Felipe. Ela levou as crianças ao Museu das Ilusões e, em seguida, foram comer em um restaurante.