Morre ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 42 anos

Heider Sacramento
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:21
O ator Floyd Roger Myers Jr., conhecido por viver a versão criança do personagem de Will Smith na série Um Maluco no Pedaço, morreu aos 42 anos, vítima de um ataque cardíaco. A informação foi confirmada pela família à revista People e ao site TMZ.
Ainda na infância, Myers Jr. também interpretou Marlon Jackson, um dos irmãos de Michael Jackson, na minissérie Os Jacksons: Um Sonho Americano, exibida em 1992. Já adolescente, participou da série Young Americans, em 2000.
Floyd Roger Myers Jr.
Segundo a mãe do ator, Trice Myers, o filho vinha enfrentando problemas de saúde e havia sofrido outros três ataques cardíacos nos últimos três anos. Ela contou que conversou com ele poucas horas antes de encontrá-lo sem vida, na casa da família, em Maryland, nos Estados Unidos.
A família iniciou uma vaquinha virtual para custear o funeral, marcado para o dia 3 de novembro. Na página da campanha, o artista é descrito como “um pai devoto, um irmão adorável e um amigo cujo carinho, risadas e presença tocavam todos ao seu redor”.
Myers Jr. deixa quatro filhos: Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox.