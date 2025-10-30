Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 42 anos

Ator sofreu um ataque cardíaco em casa e deixa quatro filhos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:21

ELenco
Elenco de "Um Maluco no Pedaço" Crédito: Divulgação

O ator Floyd Roger Myers Jr., conhecido por viver a versão criança do personagem de Will Smith na série Um Maluco no Pedaço, morreu aos 42 anos, vítima de um ataque cardíaco. A informação foi confirmada pela família à revista People e ao site TMZ.

Ainda na infância, Myers Jr. também interpretou Marlon Jackson, um dos irmãos de Michael Jackson, na minissérie Os Jacksons: Um Sonho Americano, exibida em 1992. Já adolescente, participou da série Young Americans, em 2000.

Floyd Roger Myers Jr.

Floyd Roger Myers Jr. por Reprodução
Floyd Roger Myers Jr. por Reprodução
Floyd Roger Myers Jr. por Reprodução
Floyd Roger Myers Jr. por Reprodução
Floyd Roger Myers Jr. por Reprodução
1 de 5
Floyd Roger Myers Jr. por Reprodução

Segundo a mãe do ator, Trice Myers, o filho vinha enfrentando problemas de saúde e havia sofrido outros três ataques cardíacos nos últimos três anos. Ela contou que conversou com ele poucas horas antes de encontrá-lo sem vida, na casa da família, em Maryland, nos Estados Unidos.

Leia mais

Globo aposta em formato inédito e lança ‘dorama’ brasileiro de 40 capítulos escrito por Walcyr Carrasco

Kovalick se despede do Hora 1 e entrega o bastão a Tiago Scheuer em momento emocionante na Globo

Quem é Bruna Unzueta? Influenciadora que engatou romance com estrela da Seleção de vôlei

A família iniciou uma vaquinha virtual para custear o funeral, marcado para o dia 3 de novembro. Na página da campanha, o artista é descrito como “um pai devoto, um irmão adorável e um amigo cujo carinho, risadas e presença tocavam todos ao seu redor”.

Myers Jr. deixa quatro filhos: Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox.

Leia mais

Imagem - Quanto Bonner vai ganhar no Globo Repórter? Novo salário surpreende após saída do Jornal Nacional

Quanto Bonner vai ganhar no Globo Repórter? Novo salário surpreende após saída do Jornal Nacional

Imagem - Josefa morre? Mãe de Arminda será atropelada e Gerluce parte para o ataque contra a vilã em Três Graças

Josefa morre? Mãe de Arminda será atropelada e Gerluce parte para o ataque contra a vilã em Três Graças

Imagem - ‘Sob censura?’ Globo cancela série sobre G Magazine e causa polêmica nos bastidores

‘Sob censura?’ Globo cancela série sobre G Magazine e causa polêmica nos bastidores

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - ‘A Fazenda 17’: enquete do CORREIO aponta roça acirrada e possível eliminação inesperada

‘A Fazenda 17’: enquete do CORREIO aponta roça acirrada e possível eliminação inesperada
Imagem - Qual o filme da Sessão da Tarde desta quinta-feira (30)?

Qual o filme da Sessão da Tarde desta quinta-feira (30)?

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada