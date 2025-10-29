Acesse sua conta
'Dona de mim': Jacques se desespera com retorno de personagem e fica prestes a ser desmascarado pela morte de Abel

Ele demite Ricardo, certo de que o advogado está conspirando contra ele

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18:16

Samuel partirá para cima de Jacques em
  Crédito: Reprodução

A tensão vai aumentar nos próximos capítulos de ‘Dona de Mim’, novela das nove da TV Globo. Jaques (Marcello Novaes), que carrega a culpa pela morte de Abel (Tony Ramos) após sabotar seu carro, verá seu segredo prestes a vir à tona com o retorno de uma antiga aliada.

Patrícia (Juliana Martins), irmã de Ricardo (Marcos Pasquim), volta à trama para abalar as estruturas da Boaz e deixar Jaques sem chão. No início da novela, ela havia prestado consultoria financeira para a empresa e participado de um esquema de desvio de dinheiro ao lado de Jaques e Ricardo. Além dos golpes, também viveu romances turbulentos com o vilão e com Vanderson (Armando Babaioff), antes de desaparecer da história.

De acordo com o Notícias da TV, o retorno da personagem será marcado por uma reviravolta. Durante uma reunião decisiva sobre a presidência da Boaz, Patrícia surpreenderá ao votar pela permanência de Samuel (Juan Paiva) no comando, contrariando os planos de Jaques.

A partir daí, o vilão inicia uma série de atitudes desesperadas. Ele demite Ricardo, certo de que o advogado está conspirando contra ele, e é ameaçado com a divulgação de um vídeo que o incrimina pela morte de Abel. Para impedir que o material venha à tona, Jaques provoca um atropelamento contra o ex-comparsa.

Mas o alívio dura pouco. O vilão descobre que Patrícia também possui uma cópia do vídeo, o que reacende seu medo de ser desmascarado.

Tags:

Dona de mim tv Globo Novelas

