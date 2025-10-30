Acesse sua conta
‘A Fazenda 17’: enquete do CORREIO aponta roça acirrada e possível eliminação inesperada

Com diferença mínima entre os participantes, votação segue indefinida e promete emoção na eliminação desta quinta-feira (30)

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:57

Will Guimarães lidera rejeição em roça apertada de A Fazenda 17
Will Guimarães lidera rejeição em roça apertada de A Fazenda 17 Crédito: Reprodução

A enquete de A Fazenda 17 feita pelo CORREIO mostra um cenário equilibrado e cheio de suspense antes da eliminação desta quinta-feira (30). Até a manhã de hoje, o público demonstrava indecisão sobre quem deve permanecer no reality, com Will Guimarães liderando a rejeição e aparecendo como o mais cotado para deixar o programa.

De acordo com a parcial, Will soma 43,57% dos votos, seguido de Créo Kellab (37,72%) e Fabiano Moraes (18,71%). A diferença apertada entre os dois primeiros coloca a disputa entre os peões como uma das mais acirradas da temporada.

Como foi formada a roça

A formação da roça começou com Martina Sanzi, que venceu a Prova de Fogo e precisou escolher entre dois poderes do lampião. Ela ficou com o pergaminho branco, que lhe oferecia a opção de imunidade ou um prêmio de R$ 10 mil, e decidiu ficar com o dinheiro. O pergaminho laranja foi entregue a Will.

Sexta roça de "A Fazenda 17"

Créo Kelab por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
1 de 3
Créo Kelab por Reprodução

A fazendeira da semana, Michelle Barros, indicou Will diretamente para a berlinda. Na votação da sede, o mais votado foi Toninho Tornado, com dez votos, que puxou Créo da baia. O poder do pergaminho laranja, revelado por Will, determinava que não haveria Resta Um. Ele então escolheu Fabiano Moraes para completar o quarteto da roça.

Durante o desfecho, Fabiano vetou Will da Prova do Fazendeiro, deixando-o automaticamente na berlinda.

Como votaram os peões

Toninho foi o principal alvo da sede, recebendo votos de Créo, Yoná, Mesquita, Saory, Maria, Duda, Matheus e Tamires, entre outros. Já Shia também foi lembrado por alguns participantes, como Carol Lekker, Walério, Fabiano e Rayane.

A eliminação acontece nesta quinta-feira (30), sob o comando de Adriane Galisteu, e promete fortes emoções, especialmente diante da disputa equilibrada e da incerteza sobre quem vai deixar a casa.

Vote na enquete abaixo em quem você deseja eliminar de A Fazenda 17:

