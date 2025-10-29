NOVELA

'Dona de Mim': Leona vive reviravolta e é pedida em casamento após reencontro com o passado

O reencontro entre os dois reacenderá sentimentos e abrirá um novo capítulo na história do casal

Fernanda Varela

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:03

Leona (Clara Moneke) Crédito: Reprodução / Gshow

A próxima semana promete fortes emoções em ‘Dona de Mim’, novela das sete da TV Globo. Leo (Clara Moneke) vai retomar um papel importante em sua trajetória: o de babá de Sofia (Elis Cabral), irmã de Samuel (Juan Paiva). O momento entre os dois abrirá um novo capítulo na história do casal.

De acordo com o spoiler revelado por Reeh Augusto, Leo decide voltar à mansão dos Boaz para ficar mais próxima da menina, com quem criou um laço afetivo especial. Mas o retorno reserva surpresas. Tocada pela dedicação e pela lealdade da jovem, Samuel toma uma atitude inesperada e a pede em casamento, deixando-a emocionada.