'Dona de Mim': Leona vive reviravolta e é pedida em casamento após reencontro com o passado

Fernanda Varela
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:03
A próxima semana promete fortes emoções em ‘Dona de Mim’, novela das sete da TV Globo. Leo (Clara Moneke) vai retomar um papel importante em sua trajetória: o de babá de Sofia (Elis Cabral), irmã de Samuel (Juan Paiva). O momento entre os dois abrirá um novo capítulo na história do casal.
Leona e Samuel em "Dona de Mim"
De acordo com o spoiler revelado por Reeh Augusto, Leo decide voltar à mansão dos Boaz para ficar mais próxima da menina, com quem criou um laço afetivo especial. Mas o retorno reserva surpresas. Tocada pela dedicação e pela lealdade da jovem, Samuel toma uma atitude inesperada e a pede em casamento, deixando-a emocionada.
A sequência marca uma virada na vida da protagonista, que começou a novela enfrentando desafios e agora colhe frutos de sua coragem e sensibilidade. O amor, que parecia distante, volta a bater à porta, e promete transformar o destino dos dois.