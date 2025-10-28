MENSAGEM

Hora de testar o destino: tire a sua sorte do dia para esta terça (28 de outubro)

Elis Freire

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05:00

Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva Crédito: FreePik

Hoje é um bom dia para deixar o acaso agir e descobrir o que o universo tem a dizer. A energia desta terça-feira (28) vibra em torno de recomeços, fé e pequenos milagres do cotidiano. O momento é um convite a deixar a ansiedade longe e se conectar com si próprio.

A sorte do dia revela ainda um movimento de renovação interior. Algo que vinha te preocupando tende a se resolver de forma natural, mostrando que nem tudo precisa ser controlado. É tempo de confiar mais, forçar menos e deixar fluir. Assim, o que tiver para acontecer acontecerá!

A mensagem do dia que traz o destino é simples:

Escute o coração, mantenha o pensamento leve e agradeça até pelas pausas. O que parece demora é, na verdade, preparo para algo melhor.