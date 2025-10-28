Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de testar o destino: tire a sua sorte do dia para esta terça (28 de outubro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05:00

Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva Crédito: FreePik

Hoje é um bom dia para deixar o acaso agir e descobrir o que o universo tem a dizer. A energia desta terça-feira (28) vibra em torno de recomeços, fé e pequenos milagres do cotidiano. O momento é um convite a deixar a ansiedade longe e se conectar com si próprio. 

A sorte do dia revela ainda um movimento de renovação interior. Algo que vinha te preocupando tende a se resolver de forma natural, mostrando que nem tudo precisa ser controlado. É tempo de confiar mais, forçar menos e deixar fluir. Assim, o que tiver para acontecer acontecerá!

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

A mensagem do dia que traz o destino é simples:

Escute o coração, mantenha o pensamento leve e agradeça até pelas pausas. O que parece demora é, na verdade, preparo para algo melhor.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte: veja como atrair sorte e boas oportunidades hoje (27 de outubro)

Cor e número da sorte: veja como atrair sorte e boas oportunidades hoje (27 de outubro)

Imagem - Reviravolta e dinheiro inesperado: veja quais signos terão sorte nesta segunda (27)

Reviravolta e dinheiro inesperado: veja quais signos terão sorte nesta segunda (27)

Imagem - Fortuna à vista: descubra o dia da sorte desta semana (27 de outubro a 2 de novembro) para o seu signo

Fortuna à vista: descubra o dia da sorte desta semana (27 de outubro a 2 de novembro) para o seu signo

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - Café da manhã de chef: aprenda a fazer ovo pochê perfeito usando só o micro-ondas

Café da manhã de chef: aprenda a fazer ovo pochê perfeito usando só o micro-ondas
Imagem - Lençóis conquista viajantes com cachoeiras, casarões e o charme natural da Chapada Diamantina

Lençóis conquista viajantes com cachoeiras, casarões e o charme natural da Chapada Diamantina
Imagem - Evangélico e cearense: empresário Adolfo Hitler conta como aprendeu a conviver com nome polêmico

Evangélico e cearense: empresário Adolfo Hitler conta como aprendeu a conviver com nome polêmico

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada