Situação inesperada reaproxima Leona e Marlon em Dona de Mim

Os dois agirão juntos e virarão notícia na cidade

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 18:00

Ex-namorados Marlon e Leona vão se reaproximar em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

O passado e o presente se confundirão em "Dona de Mim", reaproximando dois personagens que antes formavam um casal: Marlon (Humberto Morais) e Leona (Clara Moneke). O policial estará cada vez mais presente, acompanhando o sofrimento de Leo com o retorno de Sofia (Elis Cabral) para a mansão dos Boaz e será inicialmente apenas um ombro amigo. 

Porém, Leona acabará terminando com Samuel (Humberto Morais) por outros motivos, o que abrirá portas para um possível envolvimento amoroso entre o policial e a babá na novela das sete. O grande pontapé inicial será uma situação inusitada que colocará os dois juntos à prova. 

Marlon e Leona em "Dona de Mim"

Em capítulo previsto para ir ao ar no próximo dia 6, a personagem de Clara Moneke se envolverá com o policial em uma cena inesperada: os dois ajudarão num parto que acontecerá dentro de um ônibus. Por conta do feito heroico, eles serão entrevistados por jornais e aparecerão em todo lugar como se fossem um casal, deixando Samuel cheio de ciúmes da ex.

A partir daí, não se tem a confirmação de que os dois vão ficar juntos, mas fato é que estarão solteiríssimos com direito a coincidências unindo-os na mesma hora e lugar. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30

