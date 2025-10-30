Acesse sua conta
Que mico! Noiva confunde policiais com dançarinos eróticos durante chá de lingerie e vídeo viraliza

Segundo ela, os policiais chegaram ao local após uma denúncia de som alto feita por um vizinho

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:24

Daiana Perez
Daiana Perez Crédito: Reprodução

A influenciadora Daiana Perez, de 33 anos, viveu um momento inusitado durante o próprio chá de lingerie, no último sábado (25), em Carlinda, no Mato Grosso. A festa, que tinha tudo para ser apenas uma comemoração divertida entre amigas, viralizou nas redes sociais depois que a noiva confundiu policiais militares com dançarinos eróticos.

“Estava tudo temático, tinha luzes para tudo quanto é canto, balão, então estava uma festa bem divertida. Minhas amigas brincaram: ‘Daiana, faltou o Gogo Boy’. Elas estavam brincando e daí do nada, a polícia me aparece. As meninas que são de outra cidade falaram: ‘Gente, quem é que chamou os gogo boys?’. Pensa na vergonha”, contou Daiana ao g1.

Daiana Perez

Daiana Perez por Reprodução
Daiana Perez por Reprodução
1 de 2
Daiana Perez por Reprodução

Segundo ela, os policiais chegaram ao local após uma denúncia de som alto feita por um vizinho. “Eles bateram no portão e pediram para falar com a dona da casa. Quando abri, reconheci um deles e percebi que não era brincadeira”, relembrou.

Os agentes entenderam rapidamente a situação e explicaram que se tratava apenas de uma ocorrência de barulho. “Explicamos que era um chá de lingerie, abaixamos o som e voltamos a festar”, contou a influenciadora em suas redes sociais.

O vídeo do momento em que as convidadas confundem os policiais com dançarinos rapidamente se espalhou nas redes, somando milhares de visualizações e comentários.

Daiana e o noivo, o jornalista Fabrício Nunes, de 39 anos, estão juntos há nove anos e se casam em novembro. O casal revelou que o casamento terá um significado ainda mais especial. “A gente resolveu fazer uma coisa só a família e os padrinhos para poder adotar mesmo. É um sonho da gente. Na verdade, o sonho mesmo era ter filhos, né? Mas como eu não posso, a gente resolveu que tava na hora de ter uma criança em casa e a gente quer muito poder adotar”, contou.

