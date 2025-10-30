VIRALIZOU

Que mico! Noiva confunde policiais com dançarinos eróticos durante chá de lingerie e vídeo viraliza

Segundo ela, os policiais chegaram ao local após uma denúncia de som alto feita por um vizinho

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:24

Daiana Perez Crédito: Reprodução

A influenciadora Daiana Perez, de 33 anos, viveu um momento inusitado durante o próprio chá de lingerie, no último sábado (25), em Carlinda, no Mato Grosso. A festa, que tinha tudo para ser apenas uma comemoração divertida entre amigas, viralizou nas redes sociais depois que a noiva confundiu policiais militares com dançarinos eróticos.

“Estava tudo temático, tinha luzes para tudo quanto é canto, balão, então estava uma festa bem divertida. Minhas amigas brincaram: ‘Daiana, faltou o Gogo Boy’. Elas estavam brincando e daí do nada, a polícia me aparece. As meninas que são de outra cidade falaram: ‘Gente, quem é que chamou os gogo boys?’. Pensa na vergonha”, contou Daiana ao g1.

Segundo ela, os policiais chegaram ao local após uma denúncia de som alto feita por um vizinho. “Eles bateram no portão e pediram para falar com a dona da casa. Quando abri, reconheci um deles e percebi que não era brincadeira”, relembrou.

Os agentes entenderam rapidamente a situação e explicaram que se tratava apenas de uma ocorrência de barulho. “Explicamos que era um chá de lingerie, abaixamos o som e voltamos a festar”, contou a influenciadora em suas redes sociais.

O vídeo do momento em que as convidadas confundem os policiais com dançarinos rapidamente se espalhou nas redes, somando milhares de visualizações e comentários.