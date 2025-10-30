Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três signos vão receber uma surpresa poderosa do universo nesta quinta-feira (30 de outubro)

As energias do dia favorecem revelações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:20

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O universo reserva boas surpresas para alguns signos nesta quinta-feira (30). As energias do dia favorecem revelações, mensagens inesperadas e notícias que podem mudar o rumo de planos pessoais e profissionais.

Leia mais

Imagem - Baralho Cigano desta quinta (30 de outubro) tem a carta O Sol: você enfim será reconhecido e pendências antigas serão resolvidas

Baralho Cigano desta quinta (30 de outubro) tem a carta O Sol: você enfim será reconhecido e pendências antigas serão resolvidas

Imagem - Anjo da guarda alerta 2 signos nesta quinta (30 de outubro): seu maior medo vai voltar, esteja preparado

Anjo da guarda alerta 2 signos nesta quinta (30 de outubro): seu maior medo vai voltar, esteja preparado

Áries

A energia ariana atrai novidades que chegam de forma rápida e intensa. Uma mensagem, convite ou notícia pode trazer reviravoltas positivas, especialmente na área profissional. O dia pede ação e coragem para aproveitar as oportunidades sem hesitar.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Sagitário

Os sagitarianos podem receber boas novas relacionadas a viagens, estudos ou projetos que envolvem crescimento pessoal. O otimismo natural do signo será recompensado, e algo que parecia distante pode finalmente se concretizar.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Aquário

Os aquarianos estão prestes a receber uma notícia inesperada, vinda de alguém ou de uma situação que estava parada. É um bom momento para mudanças e ideias originais, já que o universo favorece movimentos que rompem com o comum e trazem liberdade.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

O dia promete boas vibrações e surpresas positivas. Mesmo quem não pertence a esses signos pode sentir reflexos dessas energias, especialmente se estiver disposto a ouvir o que o destino tem a dizer.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - A novela que chocou o Brasil e foi apagada do acervo da Globo; entenda

A novela que chocou o Brasil e foi apagada do acervo da Globo; entenda
Imagem - Quarto por R$ 5? Hotel japonês oferece hospedagem quase grátis em troca da sua privacidade

Quarto por R$ 5? Hotel japonês oferece hospedagem quase grátis em troca da sua privacidade

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada