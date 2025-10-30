Três signos vão receber uma surpresa poderosa do universo nesta quinta-feira (30 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:20
O universo reserva boas surpresas para alguns signos nesta quinta-feira (30). As energias do dia favorecem revelações, mensagens inesperadas e notícias que podem mudar o rumo de planos pessoais e profissionais.
Áries
A energia ariana atrai novidades que chegam de forma rápida e intensa. Uma mensagem, convite ou notícia pode trazer reviravoltas positivas, especialmente na área profissional. O dia pede ação e coragem para aproveitar as oportunidades sem hesitar.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Sagitário
Os sagitarianos podem receber boas novas relacionadas a viagens, estudos ou projetos que envolvem crescimento pessoal. O otimismo natural do signo será recompensado, e algo que parecia distante pode finalmente se concretizar.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Aquário
Os aquarianos estão prestes a receber uma notícia inesperada, vinda de alguém ou de uma situação que estava parada. É um bom momento para mudanças e ideias originais, já que o universo favorece movimentos que rompem com o comum e trazem liberdade.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
O dia promete boas vibrações e surpresas positivas. Mesmo quem não pertence a esses signos pode sentir reflexos dessas energias, especialmente se estiver disposto a ouvir o que o destino tem a dizer.