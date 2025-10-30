TAROT CIGANO

Baralho Cigano desta quinta (30 de outubro) tem a carta O Sol: você enfim será reconhecido e pendências antigas serão resolvidas

Energia diz que o sol brilha e abre caminhos de vitória e clareza

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 00:00

Baralho Cigano Crédito: Reprodução

O Sol ilumina o caminho e anuncia um dia de conquistas. A carta 31 do baralho cigano é um presságio de prosperidade e clareza, favorecendo quem precisa resolver algo importante, dar um passo decisivo ou recuperar o ânimo. A energia solar rompe as sombras e revela o que antes estava confuso, ajudando a enxergar a verdade com sabedoria e coragem.

No amor, o Sol reforça a sinceridade e o brilho pessoal. Relações ganham calor e cumplicidade, e quem está só pode viver encontros marcados por forte magnetismo. Nos negócios, é dia de visibilidade e sucesso em iniciativas que dependem de liderança, comunicação e confiança.

Em questões espirituais, o Sol lembra que cada dificuldade tem um propósito de aprendizado. A luz está em você, e é hora de se reconectar com o que faz o coração vibrar.