Anjo da guarda alerta 2 signos nesta quinta (30 de outubro): seu maior medo vai voltar, esteja preparado

A energia angelical do dia fala sobre recomeço, cura e autodomínio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 00:30

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

O anjo da guarda chega nesta quinta-feira (30) com uma mensagem intensa e transformadora. O medo que você mais evita pode retornar, mas dessa vez não será para te derrubar. Ele vem para te provar o quanto você amadureceu e para mostrar que a coragem não nasce da ausência do medo, mas da fé que o enfrenta.

A energia angelical do dia fala sobre recomeço, cura e autodomínio. Deus permite que certas situações voltem à sua vida apenas quando você já está preparado para reagir de outro modo. O que antes te paralisava agora pode se tornar o impulso para o seu crescimento. Você não está mais no mesmo ponto de antes, hoje, tem mais consciência, sabedoria e força espiritual.

Os anjos pedem calma diante do que assusta e confiança no que está sendo construído. A vida vai te testar, mas também vai te recompensar por não fugir de si mesmo. Encare o que volta com serenidade: há um propósito por trás de cada repetição.

Os signos que mais sentem essa energia são Escorpião e Capricórnio.

Escorpião

O anjo te pede serenidade e entrega. Algo que ficou mal resolvido pode reaparecer, e a tentação de reagir com intensidade será grande. Mas agora, o seu poder está no equilíbrio. Você vai perceber que não precisa lutar contra tudo, basta entender, aceitar e seguir em paz.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

O anjo te pede confiança. O medo de perder o controle ou de fracassar pode bater à porta, mas é justamente aí que a fé deve falar mais alto. Solte o que te prende, acredite que o destino está se ajustando. Deus está te treinando para um novo nível, e você já tem o que é preciso para atravessar esse momento com firmeza e sabedoria.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

