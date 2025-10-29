Acesse sua conta
Veja qual o recado de Deus para você nesta quarta (29 de outubro): solte o que não cabe mais e confie no novo

Ele sabe o que está fazendo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia chega com a energia da renovação. É tempo de deixar para trás o que já cumpriu seu papel e abrir espaço para o novo que está chegando. Deus pede que você solte o controle, pare de insistir no que te prende e confie que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando o caminho parece incerto.

“Não tema o que está terminando. Estou preparando algo que fará sentido adiante. Quando você solta, Eu posso agir.”

O recado convida à entrega e à coragem. Muitas vezes, é o desapego que abre as portas que a fé tanto esperava. Insistir no que já acabou impede o que está nascendo de florescer.

A orientação é simples: aceite o movimento da vida e siga leve. O que é verdadeiro permanece, e o que se vai só abre espaço para o que Deus já reservou para você.

