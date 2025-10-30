Acesse sua conta
Lúcio Mauro Filho posta foto rara ao lado do filho de 22 anos: 'Maior amor'

Ator e músico é pai de três com a esposa Cíntia Oliveira

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:16

Lúcio Mauro Filho é ator e músico
Lúcio Mauro Filho é ator e músico Crédito: Reprodução

O músico, ator e humorista Lúcio Mauro Filho abriu um lado pessoal da sua vida que não costuma dividir nas redes sociais; tudo por um bom motivo: homenagear o filho mais velho, Antonio Bento, que completou 22 anos de idade. Em publicação carinhosa o artista reuniu imagens de diversos momentos especiais ao lado do primogênito, incluindo uma foto mais recente com o jovem esbanjando até bigode. 

“Carrossel do Antonio Bento, meu primeiro filho, 22 anos hoje, de muitas andanças, muita música e parceria. Me ensinou a ser pai, me apresentou o maior amor do mundo, abriu a porteira da felicidade. E assim sigo feliz e orgulhoso desse cara, sempre agradecido a mamãe Cíntia por esse encontro tão frutífero. Feliz Aniversário, meu filho amado!”, escreveu, parabenizando-o. 

Lúcio Mauro Filho e filho mais velho

Lúcio Mauro Filho e filho Antonio Bento por Reprodução
Lúcio Mauro Filho e filho Antonio Bento por Reprodução
Lúcio Mauro Filho e filho Antonio Bento por Reprodução
Lúcio Mauro Filho e filho Antonio Bento por Reprodução
Lúcio Mauro Filho e filho Antonio Bento por Reprodução
Lúcio Mauro Filho e filho Antonio Bento por Reprodução
Lúcio Mauro Filho e filho Antonio Bento por Reprodução
Lúcio Mauro Filho e filho Antonio Bento por Reprodução
Lúcio Mauro Filho e filho Antonio Bento por Reprodução
1 de 9
Lúcio Mauro Filho e filho Antonio Bento por Reprodução

Casado com a empresária Cíntia Oliveira, o eterno Tuco de "A Grande Família" é pai de Bento, de 22 anos, Luiza, de 20, e ainda de Liz, que tem apenas 7 aninhos de idade. 

Tags:

Família Famosos

