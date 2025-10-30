Acesse sua conta
Estela lembra do passado e Candinho vive momento de fé em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (30)

Capítulo de hoje será marcada por luto, esperança e reviravoltas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) em "Êta Mundo Melhor!" Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (30) de ‘Êta Mundo Melhor!’ promete fortes emoções e momentos de pura comoção. A novela das 18h, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e com direção artística de Amora Mautner, traz uma sequência de acontecimentos que mexem com todos os personagens.

Abalado pela situação de Policarpo, Candinho desmaia e preocupa seus amigos. Asdrúbal acredita que o caipira entrou em um estado de negação diante da dura realidade. Enquanto isso, Picolé tenta convencer Simbá a pensar no sofrimento de Candinho e refletir sobre suas atitudes.

A tragédia também atinge outros personagens: Paixão não resiste, e Lauro se espanta com a reação fria e estranha de Ernesto diante da morte do padrinho. Mas nem tudo é tristeza, todos comemoram o retorno da memória de Estela, que finalmente se reencontra com sua história.

Do outro lado, Celso acaba cedendo à chantagem de Zulma depois de ler a carta escrita por Sandra, sem imaginar que tudo faz parte de um plano. Já Cunegundes pede a ajuda de Carmem para descobrir o paradeiro das esmeraldas, enquanto Dita tem uma ideia inesperada para libertar Policarpo.

Em um dos momentos mais tocantes da semana, Felícia decide soltar Sandra do porão, e Candinho, junto de seus amigos, transforma a dor em esperança, eles se reúnem para cantar na rádio em uma corrente pela salvação de Policarpo, emocionando toda a cidade.

‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

