Emilia Clarke, atriz de 'Game Of Thrones', visita as Cataratas do Iguaçu durante férias; veja fotos

A atriz britânica compartilhou cliques de sua visita à Argentina e curtiu passeio com a escritora Helen Kingston

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:17

Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu
Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu Crédito: Reprodução/Redes Socoais

A atriz britânica Emilia Clarke, mundialmente famosa por dar vida à icônica Daenerys Targaryen em Game of Thrones, aproveitou suas férias para conhecer a América Latina. Entre os destinos escolhidos, destacam-se as Cataratas do Iguaçu, localizadas na fronteira entre Brasil e Argentina, onde a artista registrou diversos momentos do passeio em seu perfil no Instagram.

Além das quedas d’água, Clarke visitou outras cidades argentinas, como Buenos Aires e Puerto Iguazú, e curtiu a companhia da escritora Helen Kingston, que também dividiu registros da viagem nas redes sociais. “Escrevendo nos aeroportos, explorando as salinas, observando estrelas na selva, nadando e passeando de caiaque… Conhecendo pessoas incríveis pelo caminho. Obrigado, Argentina, foi maravilhoso”, escreveu Kingston.

Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu por Reprodução/Redes Socoais

Emilia Clarke se tornou um fenômeno global com Game of Thrones, série da HBO baseada nos livros de George R.R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. A produção acumulou 59 prêmios Emmy ao longo de suas oito temporadas, entre 2011 e 2019, e gerou spin-offs como A Casa do Dragão.

A atriz, que enfrentou dois aneurismas cerebrais em 2011 e 2013, passou por cirurgias complexas que incluíram a substituição de parte de seu crânio por uma placa de titânio, deixando algumas cicatrizes visíveis. Na época, Clarke chegou a temer pelo impacto de sua condição em sua carreira, mas a experiência também a fortaleceu. “O primeiro medo foi: ‘Vou ser demitida? Vão achar que não consigo completar o trabalho?’”, contou em entrevista ao The Big Issue.

