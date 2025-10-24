Emilia Clarke, atriz de 'Game Of Thrones', visita as Cataratas do Iguaçu durante férias; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:17
A atriz britânica Emilia Clarke, mundialmente famosa por dar vida à icônica Daenerys Targaryen em Game of Thrones, aproveitou suas férias para conhecer a América Latina. Entre os destinos escolhidos, destacam-se as Cataratas do Iguaçu, localizadas na fronteira entre Brasil e Argentina, onde a artista registrou diversos momentos do passeio em seu perfil no Instagram.
Além das quedas d’água, Clarke visitou outras cidades argentinas, como Buenos Aires e Puerto Iguazú, e curtiu a companhia da escritora Helen Kingston, que também dividiu registros da viagem nas redes sociais. “Escrevendo nos aeroportos, explorando as salinas, observando estrelas na selva, nadando e passeando de caiaque… Conhecendo pessoas incríveis pelo caminho. Obrigado, Argentina, foi maravilhoso”, escreveu Kingston.
Emilia Clarke se tornou um fenômeno global com Game of Thrones, série da HBO baseada nos livros de George R.R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. A produção acumulou 59 prêmios Emmy ao longo de suas oito temporadas, entre 2011 e 2019, e gerou spin-offs como A Casa do Dragão.
A atriz, que enfrentou dois aneurismas cerebrais em 2011 e 2013, passou por cirurgias complexas que incluíram a substituição de parte de seu crânio por uma placa de titânio, deixando algumas cicatrizes visíveis. Na época, Clarke chegou a temer pelo impacto de sua condição em sua carreira, mas a experiência também a fortaleceu. “O primeiro medo foi: ‘Vou ser demitida? Vão achar que não consigo completar o trabalho?’”, contou em entrevista ao The Big Issue.