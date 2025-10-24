Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

10 cuidados essenciais para manter a saúde do pulmão

Veja como hábitos simples ajudam a preservar a função pulmonar, prevenindo problemas respiratórios

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:44

Grande parte dos danos à saúde dos pulmões poderia ser evitada com atitudes simples de prevenção (Imagem: KAMPUS | Shutterstock)
Grande parte dos danos à saúde dos pulmões poderia ser evitada com atitudes simples de prevenção Crédito: Imagem: KAMPUS | Shutterstock

O pulmão é um dos órgãos mais importantes do sistema respiratório, responsável por captar o oxigênio do ar e eliminar o gás carbônico produzido pelo corpo. Ele garante que todas as células recebam o oxigênio necessário para o funcionamento do organismo e para a manutenção da vida.

Com a chegada das estações mais secas e o aumento da poluição nas grandes cidades, os problemas respiratórios tendem a se intensificar, preocupando especialistas e exigindo atenção redobrada aos cuidados com a saúde pulmonar.

Para o cirurgião torácico Dr. Bernardo Pessoa, coordenador da Cirurgia Torácica do Hospital Santa Cruz (Curitiba), o cenário exige atenção redobrada — especialmente diante do aumento dos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), câncer de pulmão e infecções respiratórias. “Os pulmões são órgãos extremamente sensíveis e vitais. Muitos dos danos que vemos hoje poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção”, afirma o médico.

Abaixo, o especialista lista 10 cuidados essenciais para manter a saúde do pulmão. Confira!

1. Evite o tabagismo e o fumo passivo

Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é responsável por cerca de 85% dos casos de câncer de pulmão. “Mesmo quem não fuma, mas convive com fumantes, está exposto a substâncias altamente tóxicas. O fumo passivo também causa inflamação e envelhecimento precoce do tecido pulmonar”, explica o Dr. Bernardo Pessoa.

2. Pratique atividade física

O exercício físico regular melhora a oxigenação e fortalece os músculos respiratórios. “Atividades aeróbicas como caminhada , natação e ciclismo ajudam o pulmão a trabalhar com mais eficiência”, orienta o médico.

3. Faça check-ups regulares

Exames preventivos, como a espirometria e a tomografia de tórax, são essenciais para detectar alterações precoces. “Quanto antes diagnosticamos uma doença pulmonar, maiores são as chances de tratamento e recuperação”, destaca.

4. Mantenha o ambiente ventilado

Ambientes fechados favorecem o acúmulo de fungos e ácaros, inimigos do sistema respiratório. “É importante abrir janelas diariamente, especialmente em locais úmidos, para evitar a proliferação de agentes alérgenos”, recomenda o médico.

5. Controle a exposição à poluição

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a poluição do ar cause cerca de 7 milhões de mortes por ano no mundo. “Quem vive em centros urbanos deve evitar horários de pico e, se possível, utilizar purificadores de ar em casa”, sugere o Dr. Bernardo Pessoa.

As vacinas contra gripe e pneumonia são muito importantes para evitar complicações respiratórias (Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock)
As vacinas contra gripe e pneumonia são muito importantes para evitar complicações respiratórias Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

6. Vacine-se anualmente

A vacinação contra gripe e pneumonia é uma das medidas mais eficazes de proteção contra doenças respiratórias. “As vacinas reduzem drasticamente as complicações respiratórias, especialmente em idosos e pessoas com comorbidades”, reforça o cirurgião.

7. Cuide da hidratação

A água mantém as vias respiratórias úmidas e facilita a eliminação de secreções. “Beber líquidos com frequência ajuda o pulmão a se limpar naturalmente”, explica.

8. Atenção à qualidade do sono

Dormir mal afeta a imunidade e prejudica o sistema respiratório. “Durante o sono , o corpo realiza processos de reparação tecidual importantes também para o pulmão”, ressalta.

9. Evite exposição ocupacional a agentes tóxicos

Profissionais da construção civil, mineração e indústria química estão mais expostos a poeiras e vapores nocivos ao pulmão. “O uso de máscaras e equipamentos de proteção é indispensável nesses ambientes”, adverte o Dr. Bernardo Pessoa.

10. Busque ajuda ao primeiro sinal de falta de ar

Tosse persistente, cansaço e chiado no peito podem indicar doenças graves. “Nunca ignore sintomas respiratórios prolongados. O diagnóstico precoce salva vidas”, alerta.

Cuide do seu pulmão

Para o Dr. Bernardo Pessoa, a mensagem mais importante é a da prevenção. “O pulmão é silencioso: ele não dói, não sangra, mas sofre diariamente com hábitos ruins e poluentes. Cuidar dele é garantir qualidade de vida e longevidade “, conclui.

Por Sarah Monteiro

Mais recentes

Imagem - Salvador atualiza regras para o transporte escolar; veja o que muda

Salvador atualiza regras para o transporte escolar; veja o que muda
Imagem - 'Ninguém deveria ser preso por fumar maconha', diz influenciadora baiana acusada de tráfico

'Ninguém deveria ser preso por fumar maconha', diz influenciadora baiana acusada de tráfico
Imagem - Dois homens são presos após serem flagrados recebendo pacote de dinheiro falso nos Correios na Bahia

Dois homens são presos após serem flagrados recebendo pacote de dinheiro falso nos Correios na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada