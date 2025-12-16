Tem dificuldade para dormir? Ação oferece atendimento gratuito para distúrbios do sono em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:46
Uma ação voltada para a saúde do sono abrirá 60 vagas para consultas e exames gratuitos, via Sistema Único de Saúde (SUS), no dia 31 de janeiro. A iniciativa tem o objetivo de ajudar pessoas que enfrentam dificuldades para dormir.
Os atendimentos serão realizados no ambulatório da Faculdade Bahiana de Medicina e Saúde Pública, localizado no bairro de Brotas. No último sábado (13), o projeto realizou a primeira etapa com a oferta de outros 60 atendimentos.
Para garantir uma vaga, basta realizar o agendamento prévio através do telefone (71) 98217-0084. O serviço é destinado exclusivamente a maiores de 18 anos. O paciente precisa apresentar um encaminhamento médico, documento que pode ser solicitado em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) da capital baiana.
Como melhorar qualidade do sono
Estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que mais de 70% dos brasileiros sofrem com algum problema para dormir. Essa realidade se agravou nos últimos anos, sobretudo após a pandemia de Covid-19, levando a um aumento expressivo na venda de medicamentos indutores do sono, como o Zolpidem.
O uso indiscriminado e a automedicação dessas substâncias preocupam especialistas devido ao alto risco de dependência.