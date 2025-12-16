SAÚDE

Tem dificuldade para dormir? Ação oferece atendimento gratuito para distúrbios do sono em Salvador

São 60 vagas para consultas e exames gratuitos, via Sistema Único de Saúde (SUS)

Millena Marques

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:46

Poucas horas de sono podem causar irritabilidade e fadiga Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

Uma ação voltada para a saúde do sono abrirá 60 vagas para consultas e exames gratuitos, via Sistema Único de Saúde (SUS), no dia 31 de janeiro. A iniciativa tem o objetivo de ajudar pessoas que enfrentam dificuldades para dormir.

Os atendimentos serão realizados no ambulatório da Faculdade Bahiana de Medicina e Saúde Pública, localizado no bairro de Brotas. No último sábado (13), o projeto realizou a primeira etapa com a oferta de outros 60 atendimentos.

Para garantir uma vaga, basta realizar o agendamento prévio através do telefone (71) 98217-0084. O serviço é destinado exclusivamente a maiores de 18 anos. O paciente precisa apresentar um encaminhamento médico, documento que pode ser solicitado em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) da capital baiana.

Estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que mais de 70% dos brasileiros sofrem com algum problema para dormir. Essa realidade se agravou nos últimos anos, sobretudo após a pandemia de Covid-19, levando a um aumento expressivo na venda de medicamentos indutores do sono, como o Zolpidem.