Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass

Planos de plataformas agregadoras variam entre R$ 35 e R$$ 699

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 02:00

O pilates é eficaz na redução da dor associada à artrose do joelho e osteoporose (Imagem: GingerKitten | Shutterstock)
Pilates é um do serviços ofertados em parcerias Crédito: Imagem: GingerKitten | Shutterstock

O WellHub, antigo GymPass, e o TotalPass são benefícios corporativos oferecidos por empresas aos seus funcionários. Com planos que variam entre R$ 35 e R$$ 699, as plataformas permitem que a pessoa frequente academias parceiras e outros serviços com preços considerados mais acessíveis. O CORREIO listou dúvidas frequentes sobre os agregadores. Confira abaixo:

Como funcionam?

O WellHub oferece acesso a mais de 50 mil academias, estúdios, personal trainers e treinos online para seus assinantes. Basta acessar o site oficial da plataforma para verificar quais unidades estão disponíveis. Além disso, o WellHb oferta ao menos 11 planos disponíveis, que vão desde o mais básico, Digital (gratuito), até o mais completo, Diamond+, por R$ 679,90, que garante acesso total aos serviços oferecidos pela plataforma.

Já o TotalPass dá acesso a mais de 20 mil academias e espaços para atividades físicos, além de outros serviços, como mentoria nutricional e terapia online. Os usuários podem escolher entre 11 planos disponíveis. O pacote mais básico, TP Free, é gratuito, enquanto o mais completo, TP 7, custa R$ 699,90 por mês e inclui acesso total aos serviços da plataforma.

Em expansão em Salvador, academias ultrapassam farmácias

Academia Smart Fit por ARISSON
Academia BlueFit por ARISSON
Academia Selfit por ARISSON
Academia por ARISSON
Academia Start Fitness por ARISSON
1 de 5
Academia Smart Fit por ARISSON

Parcerias

Inúmeras redes de academia fazem parceira com os dois agregadores. No portfólio do WellHub, estão: Bodytech, Bluefit, Companhia Athletica, Lifefit, MyBox, Panobianco e Pratique Fitness. Já o TotalPass tem como principal parceira a Smart Fit, uma das res de academias mais famosas do Brasil, além de acesso a espaços como Bio Ritmo, Vidya, Jab House, Tonus Gym, Race, Velocity e Kore. Outras parcerias incluem Play Tennis, Buddha Spa, Skyfit, Tecfit e Oazi.

Outros benefícios

O WellHub e o TotalPass oferecem inúmeros serviços adicionais. O primeiro, por exemplo, tem uma parceria com o Mobills, um aplicativo focado em gestão financeira que ajuda o usuário a controlar gastos e gerenciar melhor seu orçamento. Outra parceira é com o Storytel, uma plataforma com uma vasta biblioteca de e-books e audiobooks. Confira planos do WellHub aqui.

O TotalPass oferta benefícios relacionados à saúde mental. O acesso ao Psicologia Viva, uma plataforma para sessões online de terapia psicológica, é exemplo disso. É importante que o usuário confira se esses e outros benefícios estão incluídos no pacote contratado. Confira planos do TotalPass aqui.

Leia mais

Imagem - Setor fitness em alta: número de academias supera o de farmácias em Salvador

Setor fitness em alta: número de academias supera o de farmácias em Salvador

Imagem - Número de alunos em academias cresce em até 40% durante verão em Salvador

Número de alunos em academias cresce em até 40% durante verão em Salvador

Mais recentes

Imagem - Saiba onde comer caruru de graça em Salvador

Saiba onde comer caruru de graça em Salvador
Imagem - Cem quilos de carnes infectadas são apreendidos em cidade baiana

Cem quilos de carnes infectadas são apreendidos em cidade baiana
Imagem - Após colisão com ônibus, motociclista morre na Avenida Suburbana

Após colisão com ônibus, motociclista morre na Avenida Suburbana

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Virgem e Peixes: signos vão enfrentar azar e desafios nesta semana; veja previsão
01

Áries, Virgem e Peixes: signos vão enfrentar azar e desafios nesta semana; veja previsão

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
02

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa
03

Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
04

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome