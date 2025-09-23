ATIVIDADE FÍSICA

Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass

Planos de plataformas agregadoras variam entre R$ 35 e R$$ 699

Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 02:00

Pilates é um do serviços ofertados em parcerias Crédito: Imagem: GingerKitten | Shutterstock

O WellHub, antigo GymPass, e o TotalPass são benefícios corporativos oferecidos por empresas aos seus funcionários. Com planos que variam entre R$ 35 e R$$ 699, as plataformas permitem que a pessoa frequente academias parceiras e outros serviços com preços considerados mais acessíveis. O CORREIO listou dúvidas frequentes sobre os agregadores. Confira abaixo:

Como funcionam?

O WellHub oferece acesso a mais de 50 mil academias, estúdios, personal trainers e treinos online para seus assinantes. Basta acessar o site oficial da plataforma para verificar quais unidades estão disponíveis. Além disso, o WellHb oferta ao menos 11 planos disponíveis, que vão desde o mais básico, Digital (gratuito), até o mais completo, Diamond+, por R$ 679,90, que garante acesso total aos serviços oferecidos pela plataforma.

Já o TotalPass dá acesso a mais de 20 mil academias e espaços para atividades físicos, além de outros serviços, como mentoria nutricional e terapia online. Os usuários podem escolher entre 11 planos disponíveis. O pacote mais básico, TP Free, é gratuito, enquanto o mais completo, TP 7, custa R$ 699,90 por mês e inclui acesso total aos serviços da plataforma.

Em expansão em Salvador, academias ultrapassam farmácias 1 de 5

Parcerias

Inúmeras redes de academia fazem parceira com os dois agregadores. No portfólio do WellHub, estão: Bodytech, Bluefit, Companhia Athletica, Lifefit, MyBox, Panobianco e Pratique Fitness. Já o TotalPass tem como principal parceira a Smart Fit, uma das res de academias mais famosas do Brasil, além de acesso a espaços como Bio Ritmo, Vidya, Jab House, Tonus Gym, Race, Velocity e Kore. Outras parcerias incluem Play Tennis, Buddha Spa, Skyfit, Tecfit e Oazi.

Outros benefícios

O WellHub e o TotalPass oferecem inúmeros serviços adicionais. O primeiro, por exemplo, tem uma parceria com o Mobills, um aplicativo focado em gestão financeira que ajuda o usuário a controlar gastos e gerenciar melhor seu orçamento. Outra parceira é com o Storytel, uma plataforma com uma vasta biblioteca de e-books e audiobooks. Confira planos do WellHub aqui.