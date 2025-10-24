Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inês traí Sandra e foge com fortuna em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (24)

Segredos vêm à tona e uma fuga inesperada promete mudar o rumo da novela das 6

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:00

Inês traí Sandra e foge com fortuna em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo desta sexta-feira (24) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e reviravoltas que vão abalar os personagens. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a novela das 6 entra em uma fase cheia de confissões, traições e descobertas.

Celso finalmente decide abrir o jogo e revela a Estela sua verdadeira identidade, deixando a moça em choque. O reencontro entre os dois desperta lembranças dolorosas, e Estela se vê dividida entre o passado e o futuro ao pensar em voltar para São Paulo ao lado de Celso.

Enquanto isso, Medeia alcança o que tanto procurava: o misterioso mapa das esmeraldas. Determinada a usá-lo a seu favor, ela começa a traçar novos planos e ainda convida Carmem a se instalar no sítio de Cunegundes.

Leia mais

Imagem - Angélica relembra abuso sofrido por grupo de homens aos 15 anos: 'Normalizam'

Angélica relembra abuso sofrido por grupo de homens aos 15 anos: 'Normalizam'

Imagem - Aguinaldo Silva está de volta! Confira 4 motivos para assistir 'Três Graças'

Aguinaldo Silva está de volta! Confira 4 motivos para assistir 'Três Graças'

Imagem - Carla Bruni se manifesta após marido ser preso em Paris: 'Inocente atrás das grades'

Carla Bruni se manifesta após marido ser preso em Paris: 'Inocente atrás das grades'

Do outro lado da história, Sandra perde o controle da situação e exige que Inês se afaste de uma vez por todas. A vilã, porém, não imagina que está prestes a ser traída: antes de retornar a Portugal, Inês rouba o dinheiro de Ernesto e o valioso colar de Sandra.

Em meio às intrigas, Túlio revela a Celso que está apaixonado por Estela e sofre com a despedida da jovem. Dita tenta ajudar Maria Divina com uma nova ideia, enquanto aconselha Margarida a buscar orientação com Asdrúbal sobre Adamo Angel, o que gera uma transformação surpreendente.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

O capítulo também reserva momentos de emoção: Quincas decide seguir um novo caminho e se tornar padre, e Lauro avisa a Manoela e Anabela que Estela foi finalmente encontrada. No encerramento, a protagonista toma uma decisão drástica, Estela se recusa a entrar em sua própria casa, abrindo espaço para mais mistério e tensão nos próximos capítulos.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 4 exercícios para amenizar os sinais da gagueira

4 exercícios para amenizar os sinais da gagueira

Imagem - 5 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de outubro

5 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de outubro

Imagem - 3 dicas para fazer uma redação nota máxima no Enem em 30 minutos

3 dicas para fazer uma redação nota máxima no Enem em 30 minutos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Emilia Clarke, atriz de 'Game Of Thrones', visita as Cataratas do Iguaçu durante férias; veja fotos

Emilia Clarke, atriz de 'Game Of Thrones', visita as Cataratas do Iguaçu durante férias; veja fotos
Imagem - Viih Tube mostra vídeo do filho de 11 meses mergulhando e encanta seguidores: ‘Lindo demais’

Viih Tube mostra vídeo do filho de 11 meses mergulhando e encanta seguidores: ‘Lindo demais’
Imagem - Truque ensinado por quem realmente entende mostra como acabar de vez com a foliculite

Truque ensinado por quem realmente entende mostra como acabar de vez com a foliculite

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada