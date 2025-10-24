Inês traí Sandra e foge com fortuna em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:00
O capítulo desta sexta-feira (24) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e reviravoltas que vão abalar os personagens. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a novela das 6 entra em uma fase cheia de confissões, traições e descobertas.
Celso finalmente decide abrir o jogo e revela a Estela sua verdadeira identidade, deixando a moça em choque. O reencontro entre os dois desperta lembranças dolorosas, e Estela se vê dividida entre o passado e o futuro ao pensar em voltar para São Paulo ao lado de Celso.
Enquanto isso, Medeia alcança o que tanto procurava: o misterioso mapa das esmeraldas. Determinada a usá-lo a seu favor, ela começa a traçar novos planos e ainda convida Carmem a se instalar no sítio de Cunegundes.
Do outro lado da história, Sandra perde o controle da situação e exige que Inês se afaste de uma vez por todas. A vilã, porém, não imagina que está prestes a ser traída: antes de retornar a Portugal, Inês rouba o dinheiro de Ernesto e o valioso colar de Sandra.
Em meio às intrigas, Túlio revela a Celso que está apaixonado por Estela e sofre com a despedida da jovem. Dita tenta ajudar Maria Divina com uma nova ideia, enquanto aconselha Margarida a buscar orientação com Asdrúbal sobre Adamo Angel, o que gera uma transformação surpreendente.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
O capítulo também reserva momentos de emoção: Quincas decide seguir um novo caminho e se tornar padre, e Lauro avisa a Manoela e Anabela que Estela foi finalmente encontrada. No encerramento, a protagonista toma uma decisão drástica, Estela se recusa a entrar em sua própria casa, abrindo espaço para mais mistério e tensão nos próximos capítulos.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.