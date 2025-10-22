Acesse sua conta
4 exercícios para amenizar os sinais da gagueira

Quanto mais cedo identificado e iniciado o acompanhamento, maiores as chances de desenvolvimento da fala

  Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:43

A gagueira é caracterizada por interrupções involuntárias no fluxo da fala (Imagem: Alexandr Grant | Shutterstock)
Caracterizada por interrupções involuntárias no fluxo da fala, a transtorno da fluência com início na infância – DSM-5, também conhecido como gagueira, atinge cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Fluência (IBF). Na infância, entre os 2 e 5 anos, cerca de 5% a 10% das crianças experimentam um período de gagueira ou cronicidade do transtorno.

“A gagueira é considerada um transtorno multifatorial, ou seja, não existe uma única causa. Entre os fatores envolvidos, podemos destacar predisposição principalmente genética, fatores neurológicos ou motores da fala (que envolve respiração, coordenação da fala ), os fatores ambientais e psicossociais, que podem agravar ou perpetuar a gagueira, ou, ainda, casos menos comuns, como quando adquirida por lesão neurológica”, esclarece a fonoaudióloga Nadgia Moraes Pereira, professora do curso de Fonoaudiologia da Uniderp.

Sinais da gagueira

Os principais sinais da gagueira incluem:

  • Repetições de sons, sílabas ou palavras (como “c‑c‑casa”, “que‑que‑queira”);
  • Prolongamentos de sons ou sílabas (como “mmmmúsica”);
  • Bloqueios ou pausas involuntárias antes de produzir a palavra desejada (“——eu quero”);
  • Fala acelerada, ritmo alterado associado a tensão ou esforço visível no processo de fala;
  • Possível impacto emocional ou comportamental, como frustração, ansiedade em falar, evitações de situações comunicativas.

Importância do tratamento da gagueira

A fonoaudióloga destaca que o transtorno não está relacionado à timidez excessiva nem a questões psicológicas. Segundo ela, quanto mais cedo identificado e iniciado o acompanhamento, maiores as chances de desenvolvimento. “O tratamento envolve técnicas de modelação da fluência. O foco não é apenas melhorar a fala, mas também fortalecer a autoestima e reduzir a tensão associada à fala”, aponta Nadgia Moraes.

Pronunciar as palavras lentamente ajuda a progredir a fala gradualmente (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Exercícios para amenizar os sinais da gagueira

Abaixo, confira alguns exercícios que podem auxiliar no tratamento da gagueira. Contudo, lembre-se que eles não substituem o acompanhamento profissional.

1. Respiração diafragmática

Sente‑se com a coluna ereta, coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Inspire profundamente, expandindo o abdômen, e expire controladamente. Faça isso por cerca de 5 minutos, duas vezes ao dia.

2. Fala lenta ou fala prolongada

Escolha uma frase simples e pronuncie lentamente, articulando cada sílaba e fazendo pausas entre as palavras. Com o tempo, aumente lentamente a velocidade, mantendo a clareza.

3. Leitura em voz alta controlada

Selecione um texto simples e leia em voz alta com atenção ao ritmo, articulação e pausas, progredindo gradualmente.

4. Relaxamento muscular progressivo

Contraia suavemente um grupo muscular por alguns segundos e relaxe, focando o alívio de tensão corporal, inclusive na região da boca, mandíbula e pescoço, que podem se tensionar na gagueira.

Por Camila Souza Crepaldi

