ASTROLOGIA

Decisões feitas hoje (19 de dezembro) afetam o dinheiro e trabalho de alguns signos nas próximas semanas

Céu favorece planejamento, organização e escolhas estratégicas antes do fim do ano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:55

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Esta sexta-feira não é ideal para riscos, mas é perfeita para ajustes inteligentes. O céu indica um dia propício para revisar gastos, organizar pendências profissionais e tomar decisões com visão de longo prazo.

No trabalho, pequenos avanços podem parecer discretos agora, mas se mostram sólidos mais à frente. Já no dinheiro, o alerta é claro: evite gastos emocionais e promessas fáceis. O momento pede responsabilidade e visão estratégica.