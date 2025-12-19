Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Decisões feitas hoje (19 de dezembro) afetam o dinheiro e trabalho de alguns signos nas próximas semanas

Céu favorece planejamento, organização e escolhas estratégicas antes do fim do ano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:55

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Esta sexta-feira não é ideal para riscos, mas é perfeita para ajustes inteligentes. O céu indica um dia propício para revisar gastos, organizar pendências profissionais e tomar decisões com visão de longo prazo.

Leia mais

Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas

Imagem - 'Não foi pela aparência': Saory abre o jogo e revela por que ficou com Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'

'Não foi pela aparência': Saory abre o jogo e revela por que ficou com Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

No trabalho, pequenos avanços podem parecer discretos agora, mas se mostram sólidos mais à frente. Já no dinheiro, o alerta é claro: evite gastos emocionais e promessas fáceis. O momento pede responsabilidade e visão estratégica.

Quem usa o dia para organizar a vida prática encerra a semana com mais segurança e menos ansiedade.

Leia mais

Imagem - 'Jamais fariam com um homem': Daniela Lima reage a boatos após saída da Globo

'Jamais fariam com um homem': Daniela Lima reage a boatos após saída da Globo

Imagem - Ex-Titãs, Paulo Miklos é proibido de se aproximar da ex-esposa por decisão judicial

Ex-Titãs, Paulo Miklos é proibido de se aproximar da ex-esposa por decisão judicial

Imagem - 'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cor e número da sorte de hoje (19 de dezembro): algo começa a mudar nas finanças

Anjo da Superação mostra o que 4 signos não devem levar para 2026 a partir desta sexta-feira (19 de dezembro)

Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)

A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro

Carta O Eremita indica pausa estratégica e reflexão profunda para os signos nesta sexta (19 de dezembro)

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Cansaço ou intuição? O convite astral que o seu signo não deve ignorar hoje (19 de dezembro)

Cansaço ou intuição? O convite astral que o seu signo não deve ignorar hoje (19 de dezembro)
Imagem - Avaliada em mais de R$ 29 milhões, veja como é a mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker em condomínio restrito

Avaliada em mais de R$ 29 milhões, veja como é a mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker em condomínio restrito
Imagem - José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
01

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira
02

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal